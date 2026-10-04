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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ذكرى انتصارات أكتوبر.. صلاح جاهين وفؤاد حداد عنوان صالون الأوبرا الثقافى

صالون الأوبرا الثقافى
صالون الأوبرا الثقافى
سعيد فراج

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل احتفالاتها بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر حيث تعقد صالوناً ثقافياً بعنوان " صوت الوطن .. صلاح جاهين وفؤاد حداد " بالتعاون مع مشروع "غنا القاهرة" ويستضيف الدكتور أحمد مجاهد، الشاعر بهاء جاهين، الدكتور سمير مندى، الشاعر محمد بهجت وتقدمه حنان مقبل وذلك ضمن النشاط الثقافى والفكرى بإشراف رشا الفقى ويقام فى السابعة مساء الثلاثاء 6 أكتوبر على المسرح الصغير .

صالون الأوبرا الثقافى

يستعرض اللقاء التجربة الإبداعية للشاعرين صلاح جاهين وفؤاد حداد وما قدمته قصائدهما من تعبير صادق عن وجدان المصريين وانحياز لقضايا الوطن والإنسان، حيث ارتبطت اشعارهما بالواقع المصرى وتفاعلت مع الأحداث الوطنية الكبرى وباتت تعبيراً عن أحلام المصريين وآمالهم وانتصاراتهم، إلى جانب استعراض نماذج من أعمالهما وتأثيرها فى الوعى والوجدان الجمعى.

يتخلل الصالون فقرات فنية تعكس الفخر بانتصارات الخالدة التى تحققت بعزيمة الشعب المصرى تؤديها فرقة أعز الناس للموسيقى والغناء بمشاركة الفنانين خالد عبد الغفار، أحمد اسماعيل، رؤية فنية وإعداد للدكتور سامح عبد العزيز، ومن إخراج هانى حسن، والمخرج المنفذ إنجى اسكندر .

يأتى اللقاء فى إطار حرص وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية على تقديم فعاليات ابداعية تستحضر محطات مضيئة من تاريخ الوطن، بما يسهم فى تطوير وعى الأجيال الجديدة وتعزيز قيم الولاء والانتماء والتضحية فى نفوسهم، إلى جانب تأكيد دور الفنون والثقافة فى توثيق البطولات التى صنعت تاريخ مصر الحديث.

الأوبرا دار الأوبرا المصرية رضا الوكيل انتصارات السادس من أكتوبر صلاح جاهين فؤاد حداد

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