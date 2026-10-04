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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سيد جبر يوجه رسالة إلى أشرف زكي وياسر جلال وماجد الكدواني بعد أزمته الصحية

سيد جبر
سيد جبر
أحمد إبراهيم

نشر الفنان سيد جبر تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوجه فيه رسالة الى أشرف زكي وياسر جلال وماجد الكدواني. 

وكتب سيد جبر : «أوجه الشكر والاحترام والتقدير لنقابتي المحترمة المهن التمثيلية تحت قيادة الدكتور المحترم أشرف زكي وأخي الفنان الكبير أيمن عزب وباقي أعضاء المجلس المحترمين لوقوفهم معي في أزمتي الصحية التي مررت بها وكانت من أصعب لحظات العمر فلم يتركني الدكتور أشرف ولا أخي الفنان أيمن عزب وأدخلوني المستشفى، وأجريت لي عملية ولم يتركوني لحظة» ، كما وجه الشكر إلى عدد من أعضاء مجلس النقابة، من بينهم الفنان إيهاب فهمي، والفنان عزوز عادل، والفنان علي كمالو، والفنان منير مكرم، إلى جانب زملائه الفنانين الذين حرصوا على الاطمئنان عليه خلال فترة مرضه.

وأوضح سيد جبر أنه يرغب في تصحيح ما نشره أحد المواقع بشأن عدم وقوف النقابة إلى جانبه خلال أزمته الصحية، مؤكدًا: «أكذب الخبر الذي نشر من أحد المواقع بأن نقابتي لم تقف معي».

وخص سيد جبر بالشكر عددًا من الفنانين الذين تواصلوا معه للاطمئنان على حالته، ومن بينهم الفنان ياسر جلال والفنان ماجد الكدواني، إلى جانب زملائه من مسرح الطفل والمسارح الأخرى، كما وجه الشكر إلى مديرة مسرح الطفل الفنانة إيناس نور.

تطورات حالة سيد جبر 

من ناحية أخرى كشف الفنان سيد جبر تفاصيل تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع موقع «صدى البلد»، تحدث خلالها عن حالته الصحية وتطورات وضعه بعد خضوعه لعملية جراحية وصفها بالخطيرة.

وأوضح سيد جبر أنه لا يزال يتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى، مشيرًا إلى أنه خضع لعملية جراحية دقيقة ، وأنه ما زال في مرحلة التعافي ويحتاج إلى متابعة حالته الصحية تحت إشراف الأطباء.

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