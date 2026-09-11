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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سيد جبر يكشف لصدي البلد تفاصيل تعرضه لوعكة صحية ويشكر نقابة المهن التمثيلية| فيديو

الفنان سيد جبر
الفنان سيد جبر
أوركيد سامي

كشف الفنان سيد جبر تفاصيل تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع موقع «صدى البلد»، تحدث خلالها عن حالته الصحية وتطورات وضعه بعد خضوعه لعملية جراحية وصفها بالخطيرة.

وأوضح سيد جبر أنه لا يزال يتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى، مشيرًا إلى أنه خضع لعملية جراحية دقيقة ، وأنه ما زال في مرحلة التعافي ويحتاج إلى متابعة حالته الصحية تحت إشراف الأطباء.

وأكد الفنان أن هذة  الفترة  صعبة عليه، خاصة مع خضوعه للعملية واستمرار وجوده في المستشفى، لافتًا إلى أنه يحاول تجاوز الأزمة الصحية والعودة إلى حياته الطبيعية خلال الفترة المقبلة، متمنيًا أن تتحسن حالته الصحية بشكل كامل.

وحرص سيد جبر خلال حديثه على توجيه الشكر إلى نقابة المهن التمثيلية، مؤكدًا أنها لم تتخلَّ عنه خلال أزمته الصحية، وأن النقابة كانت دائمًا إلى جانبه وقدمت له الدعم والمساندة في هذه الظروف.

وقال إنه يقدّر بشكل كبير وقوف النقابة بجانبه واهتمامها بحالته، معربًا عن خالص امتنانه لكل من سأل عنه وحرص على الاطمئنان على صحته خلال فترة مرضه.

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان سيد جبر مع أنباء تعرضه للوعكة الصحية، متمنين له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، والعودة إلى جمهوره وأعماله الفنية في أقرب وقت.

ويواصل سيد جبر حاليًا فترة علاجه داخل المستشفى، على أن يحدد الأطباء موعد خروجه وفقًا لاستجابته للعلاج واستقرار حالته الصحية.

https://youtube.com/shorts/F6VG4VM8zfY

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