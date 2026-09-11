عمرو أديب: الحكومة بتقول عاملة حسابها على 75 دولار للبرميل ولما وصل لـ104 هتعمل إيه؟

حذر الإعلامي عمرو أديب، من تداعيات الارتفاعات المتسارعة في أسعار النفط، مشيرًا إلى أن تجاوز سعر البرميل حاجز 104 دولارات يمثل تطورًا مهمًا يستدعي التركيز على تداعياته خلال الفترة المقبلة.

وقال عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية»، عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن أسعار النفط تجاوزت 104 دولارات للبرميل، بالتزامن مع قفزة في أسعار الديزل في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن العالم يمر بمنحى تاريخي فيما يتعلق بأسعار الطاقة.

وأضاف: «النفط معدي 104 دولار للبرميل.. الديزل يقفز 6 دولارات للغالزن بأمريكا.. وهذا شيء مهم يجب نركز فيه.. العالم في منحى تاريخي بجد ومش بخوفك».

وتابع عمرو أديب: «في مشكلة في سعر البترول وإيه اللي هيحصل ونعمل إيه.. والحكومة كانت بتقول عملة حسابها على 75 دولار للبرميل، طب ودلوقتي هنعمل إيه؟».