عبد المنعم سعيد: أحداث 11 سبتمبر غيّرت طريقة تعامل أمريكا مع العالم

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، أن أحداث 11 سبتمبر أحدثت تحولًا كبيرًا في طريقة تعامل الولايات المتحدة مع العالم، مشيرًا إلى أن تداعياتها انعكست على طبيعة السياسات والتوجهات الأمريكية تجاه العديد من القضايا الدولية.

وأوضح عبد المنعم سعيد، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التحولات التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية أسهمت أيضًا في ظهور ردود فعل أكثر تطرفًا تجاه المهاجرين والمجتمعات والثقافات المختلفة، خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وأشار إلى أن التناقضات الثقافية والفكرية والدينية ليست بالضرورة مصدرًا للصراع، إلا أن الخطورة تبدأ عندما تتحول هذه الاختلافات إلى عنف أو حروب أو صراعات على الأراضي، مؤكدًا أن التاريخ شهد العديد من المراحل التي تحولت فيها هذه التناقضات إلى صراعات مباشرة.

وأضاف أن بعض التصورات الغربية تجاه الشرق الأوسط والعالم العربي تعود إلى فترات تاريخية قديمة، وظهرت بأشكال مختلفة خلال مراحل الاستعمار وما بعدها، بينما تطورت أدوات الهيمنة في العصر الحديث لتشمل التكنولوجيا ووسائل الاتصال إلى جانب الأدوات التقليدية.