نجم السنغال يطوي صفحة تعثر انتقاله إلى تشيلسي ويركز مع موناكو

تجاوز السنغالي لامين كامارا، لاعب خط وسط موناكو، مرحلة تعثر انتقاله إلى تشيلسي، وبات يصب كامل تركيزه على تقديم أداء جيد مع فريقه الذي يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي.

عندما بدا في البداية أن انتقال المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون إلى نادي إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز قد ألغي، دخل موناكو في مفاوضات مع تشيلسي لبيع كامارا، وذلك في خضم أجواء اتسمت بالفوضى في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

وصرح تياجو سكور، المدير الرياضي لنادي موناكو، بأن الأندية توصلت إلى اتفاق قبل ساعات قليلة من إغلاق باب الانتقالات، لكن الصفقة أُلغيت فجأة بعد أن تراجع إيفرتون عن قراره بشأن بالوغون وحاول إتمام التعاقد معه. وفي النهاية، لم ينتقل أي من اللاعبين وبقي كلاهما في النادي الفرنسي.

تعليق كامارا

وقال كامارا اليوم الجمعة، قبيل مباراة موناكو ضد ستراسبورج المقررة يوم السبت: "كان هناك احتمال لرحيلي. لم تتم الصفقة في اللحظة الأخيرة، وهذا جزء من كرة القدم، لقد طويت تلك الصفحة وأركز الآن على الموسم الحالي".

كان موناكو تحت ضغط لبيع بالوجون أو لاعب بارز آخر مثل كامارا للامتثال للقواعد المالية للدوري الفرنسي، لكن كامارا يؤكد أنه لم يسمح لهذا الوضع بالتأثير عليه.

وأضاف: "هذا جزء من حياة اللاعب المحترف. لقد نجحت في الحفاظ على احترافيتي وعدم الانشغال بالأمر أكثر من اللازم. بمجرد حدوث الأمر، لا جدوى من التفكير فيه مجددًا".

قدم كامارا أداءً لافتًا مع موناكو في الموسم الماضي، ويحظى اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً -وهو عنصر أساسي في منتخب السنغال- بتقدير كبير من قبل المدرب الجديد لموناكو، فيليبي لويس.

وتألق كامارا في المباراة التي انتهت بالفوز 2-1 على حامل اللقب باريس سان جيرمان يوم الجمعة الماضي، وهو يدرك أن تقديم موسم قوي آخر سيؤدي منطقياً إلى تلقي المزيد من العروض من أندية كبرى.

واختتم: "يمكنني مساعدة الفريق كثيرًا، كرة القدم تتغير بسرعة، وربما تتاح فرص أخرى مستقبلًا، لكن في الوقت الراهن، أصب تركيزي على الموسم مع موناكو".