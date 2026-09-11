أتوبيسات مجانية للطلاب والأهالي في العام الدراسي الجديد.. مبادرة لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية

أعلن حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية عن إطلاق مبادرة خدمية شاملة لتسيير خطوط أتوبيسات نقل جماعي تعمل “بالمجان تماماً”؛ تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد غداً السبت، وذلك لخدمة أبنائنا من طلاب المدارس والجامعات والمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر السكندرية.

مبادرات حزب مستقبل وطن

وأكد النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد للحزب بمحافظة الإسكندرية، أنه في إطار الدور المجتمعي والخدمي لحزب مستقبل وطن، تأتي المبادرة كدعم مباشر ومسؤولية وطنية تجاه أهالينا، حيث تكفل بالنفقة المالية لتشغيل هذه الأتوبيسات المجانية مع بداية الدراسة لتعمل جنباً إلى جنب مع الخطوط الرسمية الأساسية التي توفرها الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية بداية من قري ابيس.

وأضاف النائب محمد حمزة في تصريحات له: "أن التلاحم الميداني مع متطلبات الشارع السكندري وتقديم يد العون لأهالينا هو ركيزة العمل الحزبي والبرلماني، وتأتي هذه الأتوبيسات المجانية لضمان القضاء تماماً على أي تكدس أو زحام وتأمين رحلة أبنائنا الطلاب اليومية في الفترات الصباحية والمسائية بيسر وأمان".

وأوضح الأمين المساعد للحزب بالإسكندرية، أنه تم التنسيق الميداني الكامل مع الجهات المعنية لتنظيم حركة الأتوبيسات المجانية وربطها بالمواعيد الدراسية الرسمية بدقة، موجهاً الشكر للهيئة العامة لنقل الركاب على استجابتها السريعة لمطالب الأهالي وتدعيم خطوط المنطقة بالسيارات اللازمة.

وأكد أن الحزب سيظل دائماً سنداً للمواطن تحت شعار "كلنا نعمل من أجل مصر"، مع أطيب الأمنيات لجميع الطلاب بعام دراسي سعيد وموفق.