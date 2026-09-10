برلمانية «مستقبل وطن» تلتقي مع محافظ الإسماعيلية لبحث مطالب المواطنين والاستعداد للعام الدراسي

شارك النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب، في لقاء المجموعة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة النائب حماد موسى حماد، أمين الحزب بالمحافظة وعضو مجلس الشيوخ، مع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة.

جاء اللقاء في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين حزب «مستقبل وطن» والجهاز التنفيذي بالمحافظة، لبحث مطالب المواطنين والعمل على إيجاد حلول عاجلة للمشكلات التي تواجههم بمختلف الدوائر، إلى جانب مناقشة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وشهد اللقاء مشاركة عدد من نواب الحزب بالمحافظة، إلى جانب النائب سيد عبد الجليل، وهم النائب سامي سليم، والنائب موسى خالد، والنائبة ماري جمال، بالإضافة إلى نواب المحافظة النائب محمد طلبه، والنائبة ريهام الشاطوري، والنائبة داليا سعد، والنائب ولاء حافظ.

وتناول الاجتماع ملف استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث تم استعراض جاهزية المدارس، والإعلان عن افتتاح 22 مدرسة جديدة ودخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي، وذلك بحضور الأستاذ أيمن موسى، مدير عام التربية والتعليم، والمهندس مجاهد نجم، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية.

ووجه محافظ الإسماعيلية بتشكيل لجنة تضم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومدير مديرية التربية والتعليم، ومدير هيئة الأبنية التعليمية، ورؤساء المراكز والمدن، للقيام بجولات ميدانية على المدارس، والتأكد من استيفائها جميع متطلبات الجاهزية لاستقبال الطلاب.

كما شهد اللقاء عرض عدد من الطلبات والمقترحات المقدمة من النواب، والمتعلقة بالخدمات اليومية واحتياجات المواطنين بمختلف الدوائر، حيث وجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على تقديم حلول عاجلة وفورية للمشكلات المطروحة.

وأكد النائب حماد موسى حماد تقدير الحزب ونوابه لحرص محافظ الإسماعيلية على فتح قنوات تواصل مباشرة مع النواب والاستجابة لمطالب المواطنين، مشددًا على استمرار التعاون والتنسيق بين حزب «مستقبل وطن» والجهاز التنفيذي بالمحافظة، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي الإسماعيلية.