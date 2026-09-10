قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسباب عزوف الطلاب عن المدارس| رفعت فياض يكشف: «بعض الأسر تشجع أبناءها على الغياب»
دوري أبطال أوروبا | بايرن ميونيخ يضرب بودو جليمت بخماسية نظيفة
مزايا وعيوب iPhone Duo.. أول هاتف قابل للطي من آبل
سعر الدولار اليوم الجمعة بعد ارتفاعه في 10 بنوك
مجدي طلبة: عودة محمد عبد المنعم للأهلي أفضل من التعاقد مع حسام عبد المجيد
مجلس الأمن يقر مناقشة عقوبات إيران رغم اعتراض الصين وروسيا
«مازادونا».. من هو إبراهيم مازة الذي خطف أنظار الكرة الذهبية؟
جلست مع أصدقائي الأطباء.. دياب يكشف كواليس مهمة لإتقان دوره في «بنج كلي»
حسن خليل: السنة النبوية أرست للمرأة مكانتها وكامل حقوقها وصانت كرامتها
مصرع وإصابة عدة أشخاص في حادث بجبال الألب السويسرية
أسامة جلال يتعرض لكسر في الساق خلال تدريبات بيراميدز
مانشستر يونايتد يضرب صباح بثلاثية في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجدي طلبة: عودة محمد عبد المنعم للأهلي أفضل من التعاقد مع حسام عبد المجيد

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
عمرو مصطفى

أكد مجدي طلبة، نجم فريق الأهلي السابق، أن عودة محمد عبد المنعم، مدافع نادي نيس الفرنسي، إلى صفوف القلعة الحمراء ستكون الخيار الأفضل للفريق، مقارنة بالتعاقد مع حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك السابق والمحترف حاليًا في الدوري البلغاري.

مجدي طلبة يفضل عودة محمد عبد المنعم للأهلي

وقال مجدي طلبة، في تصريحات تليفزيونية، إن محمد عبد المنعم يمتلك الأفضلية في الوقت الحالي، خاصة أنه سبق له ارتداء قميص الأهلي ويعرف أجواء النادي وطريقة اللعب، مشيرًا إلى أن عودته لن تحتاج إلى فترة طويلة من أجل التأقلم مع الفريق.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن محمد عبد المنعم ليس غريبًا على القلعة الحمراء، وسبق أن قدم مستويات مميزة بقميص الفريق، الأمر الذي يجعله قادرًا على تقديم الإضافة المطلوبة لخط الدفاع، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الفريق حاليًا.

وأضاف طلبة أن عودة عبد المنعم يمكن أن تمثل حلًا مناسبًا لتعويض غياب عمرو الجزار، الذي تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الأهلي والمقاولون العرب، وهو ما سيبعده عن الملاعب لفترة طويلة ويجعل الأهلي في حاجة إلى تدعيم دفاعه.

وتابع: «من وجهة نظري، عودة محمد عبد المنعم ستكون أفضل للأهلي، لأنه لاعب يعرف النادي والجماهير والأجواء، ويمتلك خبرات كبيرة، كما أنه قادر على الدخول سريعًا في حسابات الجهاز الفني».

وعن حسام عبد المجيد، أوضح مجدي طلبة أن مدافع الزمالك السابق يمتلك بعض الإمكانيات، لكنه لا يرى أنه يمثل الإضافة القوية التي يحتاجها الأهلي في الفترة الحالية.

وأشار إلى أن أبرز الملاحظات على حسام عبد المجيد تتمثل في البطء خلال عملية بناء الهجمة والخروج بالكرة من الخلف، مؤكدًا أن الأهلي يحتاج إلى مدافع يمتلك القدرة على التعامل مع متطلبات الفريق الفنية، خاصة في ظل المنافسة على مختلف البطولات.

واختتم طلبة تصريحاته بالتأكيد على أن اختيار المدافع الجديد يجب أن يكون وفقًا لاحتياجات الفريق الفنية وقدرته على تعويض الغياب المؤثر لعمرو الجزار.

مجدي طلبة الأهلي حسام عبد المجيد محمد عبد المنعم نيس الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. انتهاء التوقيت الصيفي يوم خميس رسميًا

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع

قطع المياه

السبت.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

ريهام سعيد

ريهام سعيد تعلن إصابتها بالسكر: حسبي الله في اي حد عاداني

أحمد موسى

بعد غياب بسبب وعكة صحية.. أحمد موسى يعود لتقديم برنامجه على صدى البلد السبت المقبل

اغلاق طريق

غدا غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام مول "هايبر وان"

المتهمة

رقص خادش للحياء.. القبض على صانعة محتوى في الشروق

ترشيحاتنا

مخرجة المسلسل

نادين خان تكشف سر نجاح فريق مسلسل بنج كلي

التعليم

محمود بسيوني: وزارة التعليم ألزمت المدارس الدولية بتحصيل المصروفات بالجنيه المصري

أسامة كمال

أسامة كمال يتحدث عن ترند صور الثمانينيات بالذكاء الاصطناعي

بالصور

مع موسم الدراسة .. اجعلى الجبنة الكريمي فى بيتك كل يوم بربع الثمن

الجبنة الكريمي
الجبنة الكريمي
الجبنة الكريمي

أيهما أكثر أمانًا للأظافر الجل أم الأكريليك؟.. خبراء يكشفون المخاطر

مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك
مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك
مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك

ساندي تخطف الأنظار بإطلالة رياضية.. جريئة وساحرة

ساندي
ساندي
ساندي

ما لا تعرفه عن الوذمة اللمفاوية.. مرض يسبب تورما وألما شديدا يجعل المشي صعبا

الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد