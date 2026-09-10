مجدي طلبة: عودة محمد عبد المنعم للأهلي أفضل من التعاقد مع حسام عبد المجيد

أكد مجدي طلبة، نجم فريق الأهلي السابق، أن عودة محمد عبد المنعم، مدافع نادي نيس الفرنسي، إلى صفوف القلعة الحمراء ستكون الخيار الأفضل للفريق، مقارنة بالتعاقد مع حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك السابق والمحترف حاليًا في الدوري البلغاري.

مجدي طلبة يفضل عودة محمد عبد المنعم للأهلي

وقال مجدي طلبة، في تصريحات تليفزيونية، إن محمد عبد المنعم يمتلك الأفضلية في الوقت الحالي، خاصة أنه سبق له ارتداء قميص الأهلي ويعرف أجواء النادي وطريقة اللعب، مشيرًا إلى أن عودته لن تحتاج إلى فترة طويلة من أجل التأقلم مع الفريق.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن محمد عبد المنعم ليس غريبًا على القلعة الحمراء، وسبق أن قدم مستويات مميزة بقميص الفريق، الأمر الذي يجعله قادرًا على تقديم الإضافة المطلوبة لخط الدفاع، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الفريق حاليًا.

وأضاف طلبة أن عودة عبد المنعم يمكن أن تمثل حلًا مناسبًا لتعويض غياب عمرو الجزار، الذي تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الأهلي والمقاولون العرب، وهو ما سيبعده عن الملاعب لفترة طويلة ويجعل الأهلي في حاجة إلى تدعيم دفاعه.

وتابع: «من وجهة نظري، عودة محمد عبد المنعم ستكون أفضل للأهلي، لأنه لاعب يعرف النادي والجماهير والأجواء، ويمتلك خبرات كبيرة، كما أنه قادر على الدخول سريعًا في حسابات الجهاز الفني».

وعن حسام عبد المجيد، أوضح مجدي طلبة أن مدافع الزمالك السابق يمتلك بعض الإمكانيات، لكنه لا يرى أنه يمثل الإضافة القوية التي يحتاجها الأهلي في الفترة الحالية.

وأشار إلى أن أبرز الملاحظات على حسام عبد المجيد تتمثل في البطء خلال عملية بناء الهجمة والخروج بالكرة من الخلف، مؤكدًا أن الأهلي يحتاج إلى مدافع يمتلك القدرة على التعامل مع متطلبات الفريق الفنية، خاصة في ظل المنافسة على مختلف البطولات.

واختتم طلبة تصريحاته بالتأكيد على أن اختيار المدافع الجديد يجب أن يكون وفقًا لاحتياجات الفريق الفنية وقدرته على تعويض الغياب المؤثر لعمرو الجزار.