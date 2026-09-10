بتصويت الجمهور.. رزان جمال تفوز بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان الفضائيات عن دورها في فيلم أسد

فازت النجمة اللبنانية البريطانية رزان جمّال بجائزة أفضل ممثلة سينمائية عن دورها في فيلم أسد للمخرج المصري العالمي محمد دياب، وذلك بتصويت الجمهور في مصر والعالم العربي بـ مهرجان الفضائيات العربية Arab Satellite Awards في دورته الـ17.

وبحضور قوي وأداء ملفت جسدت رزان جمّال في فيلم أسد شخصية ليلى ابنة تاجر العبيد (نخاس)، والتي تقع في حب العبد "أسد"، لتدخل بذلك في صراع ومواجهة مباشرة مع والدها والمجتمع الذي كان يعاني في ذلك الوقت من العنصرية. والفيلم بطولة النجم محمد رمضان مع نخبة من النجوم من العالم العربي، وتأليف محمد دياب وشيرين دياب وخالد دياب.

أحدث أعمال رزان جمّال الدرامية خارج العالم العربي، مشاركتها مع مجموعة من نجوم هوليوود في الجزء الثاني من مسلسل The Sandman الذي عرض مؤخراً على نتفلكس، وتمثل فيه رزان التواجد العربي الوحيد في عالم دي سي/فيرتيجو كوميكس، أمام توم ستوريدج ,جينا كولمان، رويري أوكونور، فريدي فوكس، كليف راسل، لورنس أوفراين وجاك جليسون.

ومن الأعمال المنتظرة لرزان مشاركتها بطولة عمل درامي جديد مع النجم السوري قصي خولي، من إخراج محمد جمعة وإنتاج شركة إيغل فيلمز، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققه الثنائي في أول تعاون بينهما من خلال مسلسل القدر.

وعلى الصعيد الإنساني، كانت رزان قد اختارها مركز سرطان الأطفال بلبنان كسفيرة له لعام 2023 / 2024، وذلك بعد ما تركته من صدى كبير عند الجمهور العربي بأدائها الصادق والمؤثر كأم لطفل مريض بالسرطان في مسلسل الثمن، وكذلك نتيجة لدعمها الدائم لمرضى السرطان من الأطفال. كما اختارتها فانيتي فير Vanity Fair العالمية كواحدة من أفضل ست نساء مؤثرات في الشرق الأوسط، وذلك خلال حفل نظمه مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أثناء الدورة الـ76 لـمهرجان كان السينمائي المقام في الفترة من 16 إلى 27 مايو الحالي