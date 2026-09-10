الأهلي يحدد 3 بدائل لتعويض عمرو الجزار.. عبد المجيد وعبد المنعم أبرز المرشحين

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء بدأت التحرك لدراسة عدد من الخيارات لتدعيم خط الدفاع خلال الفترة المقبلة، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها عمرو الجزار، مدافع الفريق، خلال مواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري.

أبرز بدائل عمرو الجزار في الأهلي

وقال المصدر- في تصريحات خاصة- إن الأهلي وضع أكثر من مدافع ضمن حساباته لتعويض غياب عمرو الجزار، بعد تعرض اللاعب لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وهو ما سيبعده عن الملاعب لفترة طويلة، الأمر الذي دفع النادي للتحرك مبكرًا بحثًا عن البديل المناسب.

وأوضح المصدر أن أول الأسماء المطروحة هو محمد عبد المنعم، مدافع فريق نيس الفرنسي، والذي سبق له ارتداء قميص الأهلي قبل خوض تجربة الاحتراف الأوروبي.

وأشار المصدر إلى أن موقف عبد المنعم يحظى باهتمام خاص من جانب الأهلي، في ظل رغبة نادي نيس في بيع اللاعب، إلى جانب وجود مستحقات مالية متأخرة للاعب لدى القلعة الحمراء، فضلًا عن ترحيب المدافع الدولي بالعودة إلى الأهلي من جديد، من أجل استعادة مستواه الفني والحصول على فرصة أكبر للمشاركة، بما يساعده على العودة لحسابات منتخب مصر.

وأضاف المصدر أن الخيار الثاني يتمثل في حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك السابق والمحترف حاليًا في الدوري البلغاري، حيث يدرس اللاعب فكرة الرحيل عن ناديه بسبب عدم تأقلمه بالشكل المطلوب مع أجواء الدوري هناك، وهو ما قد يفتح الباب أمام انتقاله إلى الأهلي.

أما الخيار الثالث، فهو مصطفى إبراهيم، مدافع فريق الاتحاد السكندري، الذي دخل حسابات الأهلي خلال الفترة الأخيرة، بعدما نال إعجاب الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، ليصبح ضمن الأسماء المرشحة لتدعيم الخط الخلفي.

وشدد المصدر على أن الأهلي لم يحسم حتى الآن اسم المدافع الذي سيتم التعاقد معه، وأن الأمر يخضع للدراسة الفنية والإدارية قبل اتخاذ القرار النهائي.