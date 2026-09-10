هترجع احسن.. حسام عبد المجيد يدعم عمرو الجزار بعد إصابته بالرباط الصليبي

حرص حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك السابق والمحترف ضمن صفوف لودوجوريتس البلغاري، على مساندة عمرو الجزار، مدافع الأهلي، بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ونشر حسام عبد المجيد صورة لعمرو الجزار، عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام»، ووجه إليه رسالة دعم، قائلًا: «ألف سلامة عليك يا حبيبي.. قدر الله وما شاء فعل، وربنا يرجعك بألف سلامة يا حبيبي وأحسن من الأول».

وأعلن النادي الأهلي، اليوم الخميس، إصابة عمرو الجزار بقطع في الرباط الصليبي، عقب مشاركته مع الفريق في مباراة المقاولون العرب بمسابقة الدوري الممتاز.

وتعد إصابة عمرو الجزار ضربة قوية للاعب، بعدما نجح خلال الفترة الماضية في حجز مكان أساسي بتشكيلة الأهلي، كما دخل حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر.