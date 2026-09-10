بائع خردة.. الداخلية تكشف حقيقة تثبيت شخص لمسامير أعلى كوبرى الساحل

كشفت الأجهزة الأمنية في القاهرة، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التضرر من أحد الأشخاص لقيامه بتثبيت مسامير حديدية أعلى أحد الكباري بالقاهرة؛ بقصد إتلاف إطارات السيارات، معرضًا حياة المواطنين للخطر.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو، عاطل «معتاد على جمع القطع الحديدية من الطرق لإعادة بيعها كخردة»، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.

وبمواجهته؛ أقر بأنه بتاريخ 8 سبتمبر الجاري شاهد قطعة حديدية منغرزة بالأسفلت بأحد الكباري بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، فحاول استخراجها لبيعها ضمن قطع الخردة التي يقوم بجمعها، واتُخذت الإجراءات القانونية.