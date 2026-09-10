قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلم نفسه للقسم.. القبض على أب أنهى حياة طفلته بسلاح أبيض في دمياط
إعلان نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر.. الأحد
بعد وضع صورة الشهيد محمد الدرة بمنهج البكالوريا المصرية.. جمال الدرة: حزني امتزج بالفخر
الأهلي يحدد 3 بدائل لتعويض عمرو الجزار.. عبد المجيد وعبد المنعم أبرز المرشحين
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استخدمنا 1100 طن من المتفجرات لتدمير أنفاق في جنوب لبنان
هل تأخير صلاة الفجر وعدم الانتظام في النوافل يؤثر على العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب
حقيقة إصابة أشرف داري في ودية أهلي بنغازي
مكتب نتنياهو: جيش الاحتلال يفجر الأنفاق والبنى التحتية في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان
نزل 360 جنيهًا في أيام.. سعر الجنيه الذهب الآن
وزير الخارجية: فرض السيادة اللبنانية على كامل الأراضي «ضرورة».. وانسحاب الاحتلال يدعم حصر السلاح بيد الدولة
تشكيل بايرن ميونخ وبودو جليمت في افتتاح مشوارههما بدوري أبطال أوروبا
وزير الخارجية: وحدة ليبيا خط أحمر.. ومصر تدفع نحو إجراء الانتخابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ننشر حيثيات المحكمة في اتهام 3 أشخاص بالتزوير للاستيلاء على عقارين بالمنيل

محكمة
محكمة
رامي المهدي

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، على خلفية اتهامهم بالاشتراك في تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها، بقصد الاستيلاء على عقارين بمنطقة المنيل.


واستندت المحكمة في قضائها إلى ما اطمأنت إليه من أدلة الدعوى وما تضمنته التحقيقات من وقائع، وما شهد به الشهود من قيام المتهمين باستخدام مستندات وعقود وتوكيلات وإعلامات وراثة محل اتهام بالتزوير، وتقديمها إلى جهات رسمية وقضائية لإثبات ملكية على خلاف الحقيقة.
وقالت المحكمة إن الثابت من أمر الإحالة أن المتهمين، خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفين بمكتب الشهر العقاري جنوب القاهرة في ارتكاب تزوير محرر رسمي، هو العقد المشهر رقم 1511 لسنة 2017، وذلك بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مؤداها ملكيتهم للعقار محل الواقعة، رغم عدم صحة ذلك.


وأوضحت المحكمة أن ذلك تم  بحسب الاتهام استنادًا إلى شهادات إعلامات وراثة قيل بتزويرها، إلى جانب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1385 لسنة 2016 مدني جنوب القاهرة، والذي استند بدوره إلى تقديم صورة عقد البيع المؤرخ 20 أكتوبر 1970 ومحضر الصلح المؤرخ 6 يونيو 2016، فضلًا عن توكيلات محل اتهام بالتزوير.
وأضافت أن المتهمين اشتركوا كذلك بطريق المساعدة مع موظفي حي مصر القديمة، حسني النية، في ارتكاب تزوير محررات رسمية، من بينها محضرا الهدم رقما 16 لسنة 2016 و1 لسنة 2019، ورخصة البناء رقم 9 لسنة 2019، وذلك بإثبات ملكيتهم للعقار على خلاف الحقيقة، من خلال تقديم مستندات قيل بتزويرها والاستناد إليها في استخراج تلك المحررات.
وعن أقوال الشهود، اطمأنت المحكمة إلى شهادة سمير سعد، المحامي، والذي قرر أنه وكيل عن الشاكين، وأن المتهمين قاموا – بحسب ما قرره – بالاستيلاء على العقار رقم 301 حارة دير النحاس، مستندين إلى عدد من المحررات، من بينها عقد بيع ابتدائي، والتوكيل رقم 22335/ج لسنة 2016 توثيق إمبابة، وإعلام الوراثة رقم 523 لسنة 2016 نيابة الوراق لشؤون الأسرة.


وأشار الشاهد إلى أن تلك المحررات استُعملت في الدعوى رقم 1385 لسنة 2016 مدني كلي جنوب القاهرة، كما استُخدم أحدها أمام مكتب الشهر العقاري جنوب القاهرة ضمن إجراءات العقد المشهر رقم 1511 لسنة 2017، بقصد ترتيب آثار قانونية على تلك المستندات.

جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة تزوير محررات رسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. انتهاء التوقيت الصيفي يوم خميس رسميًا

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع

قطع المياه

السبت.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

ريهام سعيد

ريهام سعيد تعلن إصابتها بالسكر: حسبي الله في اي حد عاداني

حبس

سرقة وهتك عرض.. كواليس ضبط المتهم بطلب مبلغ مالي من سائق أتوبيس القليوبية

أحمد موسى

بعد غياب بسبب وعكة صحية.. أحمد موسى يعود لتقديم برنامجه على صدى البلد السبت المقبل

ترشيحاتنا

المغرب يرد على إسبانية بشأن سبتة

المغرب يرد على إسبانيا بشأن سبتة: لسنا كبش فداء لتصفية حسابات سياسية

نتنياهو وكاتس

نتنياهو وكاتس: تدمير البنية التحتية لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر

نتنياهو

نتنياهو: إيران لن تمتلك أسلحة نووية طالما بقيت رئيسا للوزراء

بالصور

أيهما أكثر أمانًا للأظافر الجل أم الأكريليك؟.. خبراء يكشفون المخاطر

مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك
مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك
مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك

ساندي تخطف الأنظار بإطلالة رياضية.. جريئة وساحرة

ساندي
ساندي
ساندي

ما لا تعرفه عن الوذمة اللمفاوية.. مرض يسبب تورما وألما شديدا يجعل المشي صعبا

الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد