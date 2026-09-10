وزير الخارجية: وحدة ليبيا خط أحمر.. ومصر تدفع نحو إجراء الانتخابات



أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والتعاون الدولي، أن مصر تواصل التواصل والتنسيق مع جميع الأطراف الليبية، بهدف دعم جهود توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الانقسام التي تشهدها البلاد.

وقال عبد العاطي، خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن مصر تدفع باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بالتوازي، باعتبارها خطوة أساسية نحو استكمال المسار السياسي وتحقيق الاستقرار، وتمكين الشعب الليبي من اختيار قياداته ومؤسساته عبر عملية انتخابية شاملة.

وتابع أن وحدة ليبيا تمثل خطًا أحمر بالنسبة لمصر، مؤكدًا أن القاهرة ترفض أي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو المساس بوحدة أراضيها وسيادتها.

الحفاظ على مؤسسات الدولة

وأشار إلى أن مصر ستواصل دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي وتحافظ على وحدة الدولة الليبية.