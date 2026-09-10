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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حقيقة إصابة أشرف داري في ودية أهلي بنغازي

أشرف داري
أشرف داري
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية، بشأن تعرض المغربي أشرف داري، مدافع الفريق، للإصابة خلال المباراة الودية التي جمعت الأهلي أمام أهلي بنغازي الليبي.

الأهلي يرد على إصابة أشرف داري 

 

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن ما تردد عن تعرض أشرف داري للإصابة خلال مواجهة أهلي بنغازي غير صحيح، مؤكدًا أن اللاعب شارك في المباراة الودية بصورة طبيعية، ولم يتعرض لأي إصابة خلال اللقاء.

وأوضح المصدر أن أشرف داري خرج من المباراة بشكل طبيعي وسليم، ولم يشعر بأي آلام أو شكوى تستدعي القلق، مشددًا على أن اللاعب بحالة جيدة ولا توجد إصابة تمنعه من المشاركة في التدريبات أو المباريات المقبلة.

وتأتي هذه التصريحات لحسم الجدل الذي أثير حول حالة المدافع المغربي، خاصة في ظل أهمية المرحلة المقبلة بالنسبة للفريق الأحمر، ورغبة الجهاز الفني في الحفاظ على جاهزية جميع عناصر الفريق.

وكان الأهلي قد تعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليواصل الفريق مشواره في المسابقة بحثًا عن استعادة الانتصارات وتحسين نتائجه.

الأهلي يستعد لمواجهة فريق أبو قير للأسمدة

 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أبو قير للأسمدة في الجولة المقبلة من منافسات الدوري المصري، حيث يسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل استعادة نغمة الانتصارات ومواصلة المنافسة بقوة على أهدافه خلال الموسم.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي في دخول المواجهة المقبلة بأكبر قدر من الجاهزية، مع الاعتماد على العناصر الأكثر جاهزية من الناحية الفنية والبدنية، في ظل أهمية المباراة في مشوار الفريق بالدوري.

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