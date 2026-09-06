خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن مستقبل رضا سليم وأشرف داري مع الأهلي

كشف خبير اللوائح عامر العمايرة عن موقف الثنائي المغربي رضا سليم وأشرف داري، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إمكانية الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكتب العمايرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «القيد في المغرب يغلق يوم 15 سبتمبر وفقًا لنظام مطابقة الانتقالات».

وأوضح خبير اللوائح أنه في حال رغبة رضا سليم أو أشرف داري في مغادرة الأهلي، سواء عن طريق البيع أو الإعارة أو فسخ التعاقد بالاتفاق المتبادل، فيجب إتمام الأمر قبل يوم 15 سبتمبر.

وأضاف: «لو حدث فسخ العقد بعد 15 سبتمبر لن يقيد اللاعب بالمغرب خلال القيد الحالي».

وكان الأهلي قد قام بقيد رضا سليم وأشرف داري ضمن قائمته للموسم الجديد، بعدما تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن رحيل أي منهما قبل غلق باب القيد في مصر، مع استمرار إمكانية دراسة العروض المقدمة لهما من أندية خارجية.

ويترقب مسؤولو الأهلي خلال الأيام المقبلة حسم مستقبل الثنائي، خاصة مع وجود اهتمام من أندية مغربية بخدماتهما، في ظل رغبة النادي في الاستفادة من أي فرصة مناسبة لإنهاء ملف اللاعبين.