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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع جديد يضرب أسعار السبائك والجنيه الذهب اليوم الأحد

أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد
أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد
رانيا أيمن

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها اليوم الأحد، لتنعكس الزيادة الجديدة على أسعار السبائك الذهبية، التي تحظى باهتمام كبير من جانب الراغبين في الاستثمار في المعدن النفيس، باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة وأدوات حفظ قيمة الأموال على المدى الطويل.

وتشهد أسعار الذهب خلال الفترة الحالية حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، إلا أن الاتجاه العام للسوق لا يزال صعوديا، مع استمرار العوامل الداعمة للمعدن النفيس عالميا ومحليا، وسط توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة، وإن كان ذلك مع احتمالية حدوث تحركات تصحيحية من وقت لآخر.

سعر الذهب في مصر

وبناء على ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر، ارتفعت أسعار السبائك الذهبية بمختلف أوزانها، إذ ترتبط قيمة السبيكة بشكل مباشر بسعر جرام الذهب عيار 24، وهو العيار الذي تصنع منه السبائك الاستثمارية في الأساس.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سجل سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما عيار 24 نحو 361,700 جنيه.

وسجل سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام عيار 24 نحو 723,400 جنيه.

وسجل سعر السبيكة الذهب وزن 250 جراما عيار 24 نحو 1,808,500 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 50,640 جنيها.

وسجلت أوقية الذهب عيار 24 نحو 225,003 جنيهات.

فيما سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 7,234,000 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7,234 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 22 نحو 6,631 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6,330 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5,426 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 4,220 جنيها للجرام.

الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار سبائك الذهب اليوم سعر سبيكة الذهب ٥٠ جرام سعر الجنيه الذهب اليوم ارتفاع أسعار الذهب سعر عيار ٢٤ اليوم

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