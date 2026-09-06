محمد صلاح يواصل التألق.. طرابزون يضرب جينتشلاربيرليجي بثلاثية في الشوط الأول

أنهى فريق طرابزون سبور الذي يلعب له المحترف المصري الدولي محمد صلاح الشوط الأول متقدمًا على ضيفه جينتشلاربيرليجي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب «بابارا بارك»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركي موسم 2026-2027.

طرابزون يفرض سيطرته

فرض طرابزون سبور سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، حيث افتتح بول أونواتشو التسجيل في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 22، ليمنح أصحاب الأرض أفضلية كبيرة خلال النصف الأول من المباراة.

وواصل النجم المصري محمد صلاح تألقه مع طرابزون، بعدما نجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 14 من ركلة جزاء، ليؤكد حضوره الهجومي ويواصل هز الشباك في تجربته الجديدة بالدوري التركي.

ويقود حسين تشيمشير فريق طرابزون سبور بشكل مؤقت خلال الفترة الحالية، في انتظار التعاقد مع مدير فني جديد، ويسعى المدرب لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث، من أجل استعادة التوازن ومصالحة الجماهير بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق في الجولة الماضية.

ويأمل طرابزون في الحفاظ على تقدمه خلال الشوط الثاني والخروج بانتصار مهم يعزز موقفه في جدول ترتيب الدوري التركي.

تشكيل طرابزون

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ستيفان سافيتش، تشيبويكي نوايو، بينا، أوزان توفان.

خط الوسط: ، مصطفى إسكي هيلاتش، ايرنيست موتشي، فابينهو

وفي الهجوم: بول أونواتشو، آرال شيمشير، محمد صلاح.