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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الشراكة المصرية الصينية.. التوازن الذكي في قلب الاستقطاب الدولي

ياسر إبراهيم عبيدو
ياسر إبراهيم عبيدو

تفتح زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" للقاهرة أفقاً جديداً في قراءة التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المعاصرة. 
فهذه الزيارة، بشراراتها الاستراتيجية ودلالاتها التوقيتية، لا يمكن اختزالها في أطر العلاقات الدبلوماسية البروتوكولية، بل هي تأكيد عملي على القيمة المحورية لمصر في قلب التوازنات الدولية الراهنة.
أولاً: مصر.. البوابة الشريانية والموقع الإستراتيجي
تدرك بكين، وهي تخوض غمار منافسة شرسة لتأمين سلاسل الإمداد العالمية، أن الموقع الجغرافي لمصر وقناة السويس يمثلان "القلب النابض" للتجارة البحرية بين الشرق والغرب. وفي ظل الاضطرابات المتزايدة في الممرات المائية وتصاعد التوترات الإقليمية، تظل القناة والمناطق اللوجستية المصرية صمام الأمان الأساسي الذي يضمن استدامة الصادرات الحيوية، ويربط أسواق آسيا بإفريقيا وأوروبا دون كلفة إضافية أو مسارات بديلة معقدة.
ثانياً: التصنيع المشترك وتجاوز الحواجز التجارية
يتجاوز البعد الاقتصادي لهذه العلاقات حدود التبادل التجاري التقليدي نحو "التوطين الاستثماري". فالاستثمارات الصينية في المناطق الاقتصادية بجهة القناة—ولاسيما في القطاعات الواعدة كصناعة السيارات الكهربائية والتكنولوجيا الحديثة تُحول الأراضي المصرية إلى قاعدة تصنيعية إقليمية.
هذا النموذج يتيح للشركات النفاذ إلى أسواق القارة الإفريقية وأوروبا تحت مظلة الاتفاقيات التجارية المصرية، مما يعزز السيادة الصناعية الوطنية ويخلق القيمة المضافـة داخل الاقتصاد المحلي.
ثالثاً: التكنولوجيا وبناء القدرات الرقمية
إن التوجه نحو الشراكة في مجالات الحوسبة، وبناء البنية التحتية للبيانات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي يمثل إحدى ركائز التحول الاقتصادي الحديث. 
وبينما تتجه القوى العظمى للتنافس التكنولوجي المباشر، فإن الاستفادة المصرية من الخبرة الصينية في نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر الرقمية يُشكل فرصة لتحديث المرافق والخدمات، شريطة توفير أطر صلبة تحمي الأمن القومي المعلوماتي وتضمن استقلالية قواعد البيانات الوطنية.
رابعاً: إدارة التوازنات في بيئة الاستقطاب
تقف الإدارة المصرية في هذه المرحلة بين خيارات استراتيجية دقيقة؛ فالمعادلة تقتضي الحفاظ على الشراكات الاقتصادية الممتدة مع المؤسسات المالية والغربية، وفي الوقت نفسه استثمار الفرص الهائلة التي يوفرها العملاق الصيني. هذه القدرة على إدارة التناقضات الدولية بـ "دبلوماسية متوازنة" هي التي تحمي القرار السياسي وتضمن تدفق الاستثمارات دون الوقوف في اصطفافات حادة تُكبل الاقتصاد الوطني.
الخاتمة
إن التواجد الصيني في مصر يُعد تجسيداً لواقع يفرض نفسه: "العالم يحتاج إلى مصر بقدر ما تحتاج مصر إلى الاستثمار والتنمية". والرهان الحقيقي للسياسة المصرية في العقود القادمة هو تحويل هذا الاهتمام الدولي بالمنطقة إلى شراكات تنموية متكافئة تركز على نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وترسيخ الدور المصري كـ "مايسترو" للتجارة والتنمية في القارة الإفريقية والشرق الأوسط.

الرئيس الصيني شي جين بينغ بكين

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