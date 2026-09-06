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مايكروسوفت تدعم برنامج Excel بميزة Copilot Canvas لتحويل البيانات إلى لوحات تفاعلية
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تدعم برنامج Excel بميزة Copilot Canvas لتحويل البيانات إلى لوحات تفاعلية

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف

كشفت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) الأمريكية عن استعدادها لإطلاق ميزة ذكاء اصطناعي جديدة في برنامج الجداول الحسابية الشهير "Excel" تُدعى "Copilot Canvas"، تتيح للمستخدمين تحويل بيانات المصنفات المعقدة تلقائياً إلى لوحات معلومات تفاعلية ومخططات بيانية لحظية يتم تحديثها ذاتياً، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع Windows Latest التقني استناداً إلى خارطة طريق منتجات الشركة.

لوحات معلومات حية تتحدث تلقائياً مع تغير الأرقام

أوضح التقرير، أن مايكروسوفت وصفت الميزة في وثائقها الرسمية بأنها "لوحة يولدها المساعد الذكي Copilot تحول بيانات المصنف إلى واجهة تفاعلية مصقولة تجمع أهم الرسوم البيانية، والمقاييس، والرؤى التحليلية، وتتحدث تلقائياً لتعكس أحدث المعلومات فور حدوث أي تغيير في بيانات الجداول الأصلية". 

وخلافاً للملخصات النصية الثابتة، تظل لوحة "Canvas" متصلة بقواعد البيانات الأساسية داخل المصنف لتعديل نسب ومؤشرات الأداء في الوقت الفعلي بمجرد تعديل الخلايا يدوياً أو استيراد بيانات جديدة.

تعديل المخططات عبر المحادثة والدردشة مع المساعد الذكي

أشار التقري إلى أن الميزة تمنح المستخدمين حرية تخصيص اللوحات وإعادة تصميم عناصرها بسهولة من خلال توجيه أوامر نصية مباشرة والدردشة مع المساعد Copilot؛ مثل طلب إضافة مؤشر أداء محدد، أو دمج جداول محورية (PivotTables)، أو مقارنة اتجاهات الأرباح، مما يسهل قراءة النماذج المالية المعقدة والتقارير المحاسبية متعددة الصفحات دون الحاجة لبناء الجداول البيانية يدوياً.

مهارات إضافية تشمل الاستشهادات 

واوضح تقرير موقع Windows Latest أن إطلاق "Canvas" يأتي استكمالاً لحزمة ترقيات أضافتها مايكروسوفت لبرنامج Excel مؤخراً؛ ومنها خاصية "الاستشهادات المضمنة" للتحقق من مصادر إجابات الذكاء الاصطناعي وتفادي المعلومات المضللة، ومهارة "تصميم المخططات" لتنسيق العناوين والمحاور، فضلاً عن مهارة "سجل التغييرات" التي تتيح للمديرين طرح أسئلة تحليلية لمعرفة التعديلات الجوهرية المؤثرة على الأعمال التي أُجريت في المصنفات المشتركة منذ تاريخ محدد.

موعد الطرح التجاري لمستخدمي أوفيس 365

ذكر التقرير أن مايكروسوفت تخطط لبدء طرح ميزة Copilot Canvas تدريجياً خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن تصل إلى كافة المشتركين في حزمة تطبيقات الأعمال بنظام ويندوز 11 ومنصات العمل السحابية بحلول أوائل شهر أكتوبر 2026.

مايكروسوفت Microsoft Windows

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