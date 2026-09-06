مايكروسوفت تفرض قيوداً صارمة على تطبيق Teams لغير المؤكدين لأعمارهم في ويندوز 11

أكدت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) الأمريكية عزمها تطبيق نظام إلزامي للتحقق من العمر على مستخدمي نظام "ويندوز 11" (Windows 11)، وفرض قيود برمجية مشددة تحرم المستخدمين من ميزات رئيسية في مقدمتها أدوات الذكاء الاصطناعي وتسجيل المكالمات بدءاً من تطبيق "Teams"، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع Neowin التقني استناداً إلى وثائق الدعم الفني الرسمية للشركة.

حرمان غير المؤكدين لأعمارهم من Copilot

أوضح التقرير أن التحديثات الجديدة تستهدف مستخدمي النسخة المجانية من تطبيق المحادثات والاجتماعات "Microsoft Teams Free" في دول ومناطق محددة؛ حيث سيواجه المستخدمون الذين يتجاهلون إثبات أعمارهم تجربة استخدام مقيدة ومحدودة للغاية.

وتشمل قائمة الميزات المحظورة منع تسجيل الاجتماعات والمكالمات الصوتية والمرئية، وتعطيل الوصول إلى المساعد الذكي "Copilot" وكافة ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالإضافة إلى حظر الانضمام إلى مجموعات وقنوات المجتمعات التفاعلية (Community features).

إجراءات التوثيق عبر حساب مايكروسوفت ومهلة التفعيل

أشار المصدر إلى أن التطبيق سيعرض إشعاراً إلزامياً ينبه المستخدم بضرورة إثبات فئته العمرية من خلال ربط الحساب بإعدادات حساب مايكروسوفت (Microsoft Account).

وأكدت الشركة أن عملية معالجة وتحديث حالة التحقق من العمر قد تستغرق ما يصل إلى 24 ساعة لتنعكس على الحساب ورفع القيود البرمجية، مع بقاء بعض الميزات معطلة مؤقتاً خلال تلك الفترة حتى اكتمال المزامنة الأمنية للخوادم.

قيود إضافية على حسابات القاصرين وحماية الأطفال

وافاد تقرير موقع Neowin أن الحسابات التي يثبت التحقق أنها تعود لمستخدمين قاصرين (تحت السن القانوني المنصوص عليه محلياً) ستخضع تلقائياً لإجراءات أمان مشددة؛ تتضمن حظر التواصل المباشر مع جهات الاتصال المجهولة، وتقييد المشاركة في الغرف العامة لحماية خصوصيتهم ومنع استغلالهم عبر الإنترنت، وذلك بالتوافق مع واجهات برمجة التطبيقات الجديدة للعمر "Windows Age APIs" المدمجة في نواة ويندوز 11.

الامتثال للتشريعات الدولية وسلامة الفضاء الرقمي

ذكرت مايكروسوفت في إيضاحاتها أن هذه الخطوة تأتي للامتثال الصارم للقوانين والتشريعات المنظمة لسلامة الأطفال وحماية البيانات الرقمية التي أقرتها عدة دول مؤخراً، مؤكدة أن إجراءات التحقق لن تُفرض على كافة المستخدمين عالمياً دفعة واحدة، بل ستقتصر في مرحلتها الأولى على المناطق التي تلزم قوانينها المحلية المنصات السحابية بالتحقق الإلزامي من سن المستخدمين قبل منحهم صلاحيات الوصول الكامل للمحتوى الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي.