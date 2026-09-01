مايكروسوفت تحذر: تنبيهات خاطئة حول إيقاف الحماية من الفيروسات في Windows

دعت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) الأمريكية مستخدمي أنظمة تشغيل "ويندوز" إلى تجاهل التنبيهات الخاطئة التي تدعي إيقاف تشغيل مضاد الفيروسات "Microsoft Defender"، مؤكدة أن برنامج الحماية يعمل بكامل كفاءته وأن رسائل التحذير ناتجة عن خطأ برمجي عقب تثبيت التحديثات الأخيرة، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع BleepingComputer المتخصص في أخبار الأمن السيبراني.

تفاصيل التنبيهات المضللة

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب سيرجيو جاتلان، أن المشكلة تظهر في تطبيق "أمن ويندوز" (Windows Security) عبر إشعار يحث المستخدم على "الضغط أو النقر لتشغيل مضاد الفيروسات Microsoft Defender".

وأكدت مايكروسوفت أن هذا العطل يطال كافة إصدارات ويندوز المدعومة للأجهزة الشخصية والخوادم، بما في ذلك أحدث إصدارات "ويندوز 11" (Windows 11 26H1 و24H2) وأنظمة "Windows 10" وخوادم "Windows Server 2025".

ورغم رصد هذا الخلل لدى مشتركي قناة المعاينة (Release Preview) في برنامج "Windows Insider" منذ شهر يونيو، إلا أن التوثيق الرسمي جرى تحديثه مؤخراً.

البيان الرسمي لمايكروسوفت

أشار المصدر إلى إيضاحات مايكروسوفت المنشورة في لوحة متابعة صحة إصدارات ويندوز، والتي ذكرت فيها: "عقب تثبيت أحدث تحديثات مضاد الفيروسات Microsoft Defender، قد تظهر إشعارات تفيد بأنه تم إيقاف تشغيل Microsoft Defender Antivirus، على الرغم من أن مضاد الفيروسات يعمل بشكل صحيح وتظهر جميع الإعدادات أنه نشط". وأضافت الشركة: "يمكن أن تظهر هذه الإشعارات عند بدء تشغيل ويندوز وبشكل متقطع بعد ذلك، وتستمر في الظهور حتى لو تم إيقاف تشغيل إعدادات الإشعارات"، مؤكدة أنها تعمل على إعداد تصحيح برمجي لإرساله في تحديث قادم.

سوابق التنبيهات الزائفة في تحديثات

بيّن تقرير موقع BleepingComputer أن هذه الواقعة ليست الأولى التي تدعو فيها مايكروسوفت المستخدمين لتجاهل أخطاء التحديثات؛ حيث واجهت الشركة في أبريل الماضي خطأ برمز "0x80070643" أثناء تحديثات بيئة استرداد ويندوز (WinRE) إلى جانب تنبيهات خاطئة لتشفير محركات الأقراص "BitLocker"، فضلاً عن تنبيهات زائفة لجدار حماية ويندوز (Windows Firewall) وأخطاء شهادات الأمان (CertEnroll) التي تكررت في تحديثات سابقة.

إرشادات للمستخدمين

ذكرت المصادر التقنية أن المستخدمين لا يحتاجون لاتخاذ أي إجراءات يدوية أو إعادة تثبيت النظام، نظراً لأن محرك الفحص والحماية الفورية من البرمجيات الخبيثة يواصل عمله في الخلفية دون انقطاع، مع التوصية بانتظار التحديث التلقائي القادم الذي سيعالج ظهور هذه الإشعارات المزعجة ويزيل التضارب البرمجي نهائياً.