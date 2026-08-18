قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواطن على قيد الحياة مثبت كـ"متوفى" .. الداخلية الداخلية تكشف التفاصيل
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية
العدل الأمريكية: 17 إيرانيا نفذوا هجمات إلكترونية وسرقوا بيانات لصالح الحرس الثوري
تفاوت بأسعار السلع الغذائية اليوم.. تراجع للمكرونة والعدس وارتفاعات في الدقيق والسكر
رودري يوجه رسالة وداعية لجماهير مانشستر سيتي عقب رحيله عن الفريق وانضمامه لبرشلونة
واشنطن بوست: البنتاجون يدرس تقليص التواجد العسكري الأمريكي في الخليج بمجرد انتهاء الحرب مع إيران
الإيجار القديم وزيادة 15%.. أرقام جديدة تنتظر المستأجرين في سبتمبر 2026
إيران تطالب بوقف الحرب نهائيا.. عراقجي: أبلغنا الوسطاء بضرورة إنهاء العمليات العسكرية
أول صورة لمحمد إمام من فيلم شمس الزناتي “أيام الشقاوة"
حماس تدعو الوسطاء وأمريكا لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وخارطة الطريق
حج القرعة 2026 يدخل العصر الرقمي.. 3 طرق للتقديم وخطوات التسجيل من البيت دون عناء
تضرر سفينة شحن إثر هجوم قبالة سواحل المخا اليمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تعلن ترقية شاملة لقوائم النقر الأيمن في ويندوز 11 لتسريع استجابتها

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف

أعلنت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) الأمريكية عن إطلاق تحديثات جذرية شاملة لقوائم السياق (النقر بزر الفأرة الأيمن) في نظام التشغيل "ويندوز 11" (Windows 11)، بعد اعترافها الرسمي بأن القوائم الحالية باتت مزدحمة وبطيئة الاستجابة وتتطلب وقتاً طويلاً للفتح والتحميل، وذلك وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع Windows Central التقني المتخصص.

اعتراف رسمي ببطء القوائم وتحسين سرعة الفتح

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب زاك بودين، أن مهندس مايكروسوفت مايكل نوفاك أكد في تدوينة رسمية أن الشركة أدركت المشكلات التي يعاني منها المستخدمون مع قوائم النقر الأيمن في مستكشف الملفات (File Explorer) وسطح المكتب، مشيراً إلى أن "القائمة أصبحت مزدحمة وبطيئة، وأدركنا الحاجة إلى تقليص الوقت الفاصل بين النقر بزر الفأرة الأيمن وظهور قائمة جاهزة للاستخدام بشكل كبير". 

وأضاف نوفاك أن التصميم المحدث يهدف إلى تقديم تجربة أسرع وأبسط وأكثر قابلية للتخصيص من خلال تقليل فوضى المستوى الأول والاحتفاظ بالإجراءات الأكثر استخداماً في متناول اليد مع تقليص زمن الاستجابة الفورية.

إضافة خيارات تخصيص متقدمة وإدارة ملحقات التطبيقات

أشار المصدر إلى أن التحديث يمنح المستخدمين لأول مرة لوحة تحكم مخصصة داخل تطبيق "الإعدادات" (Settings) لإدارة محتويات القوائم؛ حيث تتيح الميزة تمكين أو تعطيل إجراءات وأوامر محددة حسب رغبة المستخدم واحتياجاته اليومية. 

كما يوفر النظام الجديد إمكانية إظهار أو إخفاء ملحقات التطبيقات الخارجية (Third-party app extensions) التي تثبت نفسها تلقائياً داخل القائمة دون إذن مسبق، مما يتيح للمستخدمين تنظيف القائمة والتخلص من الخيارات غير المرغوب فيها لتسريع زمن التحميل وتفادي تكدس العناصر.

استعادة تخطيط ويندوز 10 الكلاسيكي وتوزيع الأوامر

بيّن تقرير موقع Windows Central أن مايكروسوفت أتاحت خياراً مميزاً يتيح للمستخدمين استعادة نمط العرض الرأسي المعتمد في نظام "ويندوز 10"؛ حيث صرح نوفاك قائلاً: "نعلم أن الكثيرين لديهم ذاكرة عضلية امتدت لسنوات مع قائمة ويندوز 10، لذا أضفنا خيارات لإعادة ذلك الشعور، حيث يمكن عرض الأوامر الرئيسية مثل القص والنسخ واللصق وإعادة التسمية والحذف والمشاركة مباشرة داخل القائمة بدلاً من صف الأيقونات، ونقل خيار الخصائص إلى الأسفل تماماً".

مراحل الاختبار عبر برنامج إنسايدر وموعد الطرح العام

ذكرت المصادر التقنية أن حزمة التحسينات الجديدة بدأت بالوصول بالفعل إلى الإصدارات التجريبية المخصصة لأعضاء برنامج "ويندوز إنسايدر" (Windows Insider) لبدء اختبارها وتقديم التقييمات حول أدائها وسرعتها، في حين يُتوقع أن تطرح مايكروسوفت التحديث رسمياً لعموم مستخدمي نظام ويندوز 11 حول العالم في وقت لاحق من خريف عام 2026، لتمثل خطوة طال انتظارها لتحسين سلاسة وكفاءة الاستخدام اليومي للحواسيب الشخصية.

مايكروسوفت ويندوز 11 Windows 11

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يرد الجنسية المصرية لـ 14 شخصًا

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

الزمالك

لاعب الزمالك يعلن رحيله بعد 3 مباريات مع الفريق الأول

الحبتور وربيعة

خلف الحبتور يستقبل رامي ربيعة في الإمارات.. «أهلاً بك في بيتك بين أهلك»

المشاجرة

حماتها جرتها من شعرها فى وسط الشارع.. واقعة تعدي تثير الغضب في المحلة

ترشيحاتنا

سيارة

الصور الأولى للسيارة الجديدة في مصر قبل إطلاق علامة iCAUR

Fairphone 6+

فيرفون تطلق هاتفها المعياري Fairphone 6+ في السوق الأمريكية بسعر 649 دولارا

كاميرات السيارات الخلفية

كاميرات الرجوع للخلف تتسبب في استدعاء 21 مليون سيارة

بالصور

بإطلالة صيفية جريئة.. منة عرفة تخطف الأنظار على البحر في أحدث ظهور لها

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

علامة مبكرة.. الاستيقاظ المتكرر أثناء النوم دليل إصابتك بمرض خطير

الاستيقاظ أثناء النوم تكشف خطر الإصابة بالخرف والزهايمر
الاستيقاظ أثناء النوم تكشف خطر الإصابة بالخرف والزهايمر
الاستيقاظ أثناء النوم تكشف خطر الإصابة بالخرف والزهايمر

«من زينة الحياة وحظ البنات».. المصور أنتيكا يفاجئ جمهوره بخبر سعيد ويكشف اسم مولودته

المصور أنتيكا يعلن استقبال مولودته الجديدة
المصور أنتيكا يعلن استقبال مولودته الجديدة
المصور أنتيكا يعلن استقبال مولودته الجديدة

ماذا يحدث لجسمك عند اتباع النظام النباتي لمدة شهر؟.. تغيرات ملحوظة

ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟

فيديو

شاهين

شاهين يطرح أغنية جديدة من ألبوم طالطيش.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد