مايكروسوفت تعلن ترقية شاملة لقوائم النقر الأيمن في ويندوز 11 لتسريع استجابتها

أعلنت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) الأمريكية عن إطلاق تحديثات جذرية شاملة لقوائم السياق (النقر بزر الفأرة الأيمن) في نظام التشغيل "ويندوز 11" (Windows 11)، بعد اعترافها الرسمي بأن القوائم الحالية باتت مزدحمة وبطيئة الاستجابة وتتطلب وقتاً طويلاً للفتح والتحميل، وذلك وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع Windows Central التقني المتخصص.

اعتراف رسمي ببطء القوائم وتحسين سرعة الفتح

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب زاك بودين، أن مهندس مايكروسوفت مايكل نوفاك أكد في تدوينة رسمية أن الشركة أدركت المشكلات التي يعاني منها المستخدمون مع قوائم النقر الأيمن في مستكشف الملفات (File Explorer) وسطح المكتب، مشيراً إلى أن "القائمة أصبحت مزدحمة وبطيئة، وأدركنا الحاجة إلى تقليص الوقت الفاصل بين النقر بزر الفأرة الأيمن وظهور قائمة جاهزة للاستخدام بشكل كبير".

وأضاف نوفاك أن التصميم المحدث يهدف إلى تقديم تجربة أسرع وأبسط وأكثر قابلية للتخصيص من خلال تقليل فوضى المستوى الأول والاحتفاظ بالإجراءات الأكثر استخداماً في متناول اليد مع تقليص زمن الاستجابة الفورية.

إضافة خيارات تخصيص متقدمة وإدارة ملحقات التطبيقات

أشار المصدر إلى أن التحديث يمنح المستخدمين لأول مرة لوحة تحكم مخصصة داخل تطبيق "الإعدادات" (Settings) لإدارة محتويات القوائم؛ حيث تتيح الميزة تمكين أو تعطيل إجراءات وأوامر محددة حسب رغبة المستخدم واحتياجاته اليومية.

كما يوفر النظام الجديد إمكانية إظهار أو إخفاء ملحقات التطبيقات الخارجية (Third-party app extensions) التي تثبت نفسها تلقائياً داخل القائمة دون إذن مسبق، مما يتيح للمستخدمين تنظيف القائمة والتخلص من الخيارات غير المرغوب فيها لتسريع زمن التحميل وتفادي تكدس العناصر.

استعادة تخطيط ويندوز 10 الكلاسيكي وتوزيع الأوامر

بيّن تقرير موقع Windows Central أن مايكروسوفت أتاحت خياراً مميزاً يتيح للمستخدمين استعادة نمط العرض الرأسي المعتمد في نظام "ويندوز 10"؛ حيث صرح نوفاك قائلاً: "نعلم أن الكثيرين لديهم ذاكرة عضلية امتدت لسنوات مع قائمة ويندوز 10، لذا أضفنا خيارات لإعادة ذلك الشعور، حيث يمكن عرض الأوامر الرئيسية مثل القص والنسخ واللصق وإعادة التسمية والحذف والمشاركة مباشرة داخل القائمة بدلاً من صف الأيقونات، ونقل خيار الخصائص إلى الأسفل تماماً".

مراحل الاختبار عبر برنامج إنسايدر وموعد الطرح العام

ذكرت المصادر التقنية أن حزمة التحسينات الجديدة بدأت بالوصول بالفعل إلى الإصدارات التجريبية المخصصة لأعضاء برنامج "ويندوز إنسايدر" (Windows Insider) لبدء اختبارها وتقديم التقييمات حول أدائها وسرعتها، في حين يُتوقع أن تطرح مايكروسوفت التحديث رسمياً لعموم مستخدمي نظام ويندوز 11 حول العالم في وقت لاحق من خريف عام 2026، لتمثل خطوة طال انتظارها لتحسين سلاسة وكفاءة الاستخدام اليومي للحواسيب الشخصية.