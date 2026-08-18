الدفاع الإماراتية: صاروخان باليستيان قادمان من إيران استهدفا حركة الملاحة البحرية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن التقييمات التي تمت أظهرت أن الصاروخين الباليستيين اللذين تم رصدهما قادمين من إيران كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية، مشيرة إلى أن الصاروخين سقطا في البحر.

وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة أو أمن الملاحة في المنطقة، بما يضمن صون سيادة الدولة وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها ومقدراتها الوطنية.

ويأتي الإعلان الإماراتي في ظل تصاعد التوترات الأمنية في منطقة الخليج، وما تفرضه التطورات الإقليمية من تداعيات على أمن الملاحة البحرية، ولا سيما في ظل تكرار الحوادث التي تستهدف سفنًا وناقلات في الممرات البحرية الحيوية بالمنطقة.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق رصد صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه الدولة، فيما أكدت أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع التهديد الصاروخي.

وتأتي هذه التطورات في وقت شهدت فيه الملاحة عبر مضيق هرمز حوادث استهداف لسفن وناقلات إماراتية، إذ أدانت جامعة الدول العربية في 14 أغسطس/آب استهداف ناقلتين تابعتين للإمارات أثناء عبورهما المضيق، معتبرة ذلك انتهاكًا للقوانين الدولية.

وشددت وزارة الدفاع الإماراتية على استمرار جاهزيتها للتعامل مع أي تهديدات، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة تستهدف حماية أمن الدولة وأمن الملاحة في المنطقة، فيما دعت الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.

