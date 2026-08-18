قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بشأن أكاديمية مهارات المستقبل
فرنسا تستدعي السفير الإيراني وتعلن اثنين من موظفي السفارة شخصين غير مرغوب فيهما
العم وراء الواقعة.. طفلة في السابعة تكشف مأساة داخل الأسرة
مساعد وزير الخارجية يكشف كواليس الإفراج عن البحارة المصريين في إيران
مواطن على قيد الحياة مثبت كـ"متوفى" .. الداخلية الداخلية تكشف التفاصيل
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية
العدل الأمريكية: 17 إيرانيا نفذوا هجمات إلكترونية وسرقوا بيانات لصالح الحرس الثوري
تفاوت بأسعار السلع الغذائية اليوم.. تراجع للمكرونة والعدس وارتفاعات في الدقيق والسكر
رودري يوجه رسالة وداعية لجماهير مانشستر سيتي عقب رحيله عن الفريق وانضمامه لبرشلونة
واشنطن بوست: البنتاجون يدرس تقليص التواجد العسكري الأمريكي في الخليج بمجرد انتهاء الحرب مع إيران
الإيجار القديم وزيادة 15%.. أرقام جديدة تنتظر المستأجرين في سبتمبر 2026
إيران تطالب بوقف الحرب نهائيا.. عراقجي: أبلغنا الوسطاء بضرورة إنهاء العمليات العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ليبيريا توافق على استقبال 1200 من المهاجرين المرحلين من أمريكا

ليبيريا توافق على استقبال 1200 من المهاجرين المُرحلين من أمريكا
ليبيريا توافق على استقبال 1200 من المهاجرين المُرحلين من أمريكا
القسم الخارجي

وافقت ليبيريا على استقبال نحو 1200 مهاجر تُرحّلهم الولايات المتحدة الأمريكية إلى أراضيها، في خطوة تأتي ضمن سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى توسيع عمليات ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة، بدلًا من إعادتهم مباشرة إلى بلدانهم الأصلية.

وتأتي الخطوة في إطار ترتيبات تسعى واشنطن إلى إبرامها مع عدد من الدول لاستقبال أشخاص غير مواطنيها ممن تقرر الولايات المتحدة ترحيلهم. وكانت الإدارة الأمريكية قد كثفت خلال الفترة الماضية اتصالاتها مع دول في إفريقيا ومناطق أخرى لإيجاد دول مستعدة لاستقبال المرحّلين، في ظل تشديد سياسات الهجرة والترحيل.

وتشير بيانات وتقارير أمريكية إلى أن واشنطن عقدت بالفعل اتفاقات أو تفاهمات مع دول لاستقبال مهاجرين من جنسيات مختلفة. وأظهر تقرير للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي أن إدارة ترامب دفعت مبالغ مالية لبعض الدول مقابل استقبال مهاجرين من دول ثالثة، إلا أن أعداد من جرى نقلهم بموجب هذه الترتيبات ظلت محدودة حتى مطلع عام 2026.

وتثير سياسة ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة جدلًا قانونيًا وحقوقيًا، خصوصًا عندما لا تكون للدولة المستقبلة صلة مباشرة بالمُرحّل. 

وحذرت منظمات حقوقية من مخاطر تعرض بعض المرحّلين للاحتجاز أو انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن عمليات النقل يجب أن تراعي مبدأ عدم الإعادة القسرية والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.

وسبق أن أثارت خطط أمريكية لترحيل مهاجرين إلى ليبيريا جدلًا قضائيًا، من بينها قضية المهاجر السلفادوري كيلمار أبريجو جارسيا، الذي حاولت إدارة ترامب ترحيله إلى الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، قبل أن تتدخل المحاكم الأمريكية في القضية.

وتعكس موافقة ليبيريا، وفق المعطيات المتاحة، توسعًا في توجه واشنطن للاعتماد على دول ثالثة ضمن خطتها لتسريع عمليات الترحيل، بينما يظل تنفيذ الاتفاق مرتبطًا بالتفاصيل القانونية والإجرائية بين البلدين.

ليبريا أمريكا المهاجرين الولايات المتحدة ليبيريا إدارة ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

الزمالك

لاعب الزمالك يعلن رحيله بعد 3 مباريات مع الفريق الأول

الحبتور وربيعة

خلف الحبتور يستقبل رامي ربيعة في الإمارات.. «أهلاً بك في بيتك بين أهلك»

المشاجرة

حماتها جرتها من شعرها فى وسط الشارع.. واقعة تعدي تثير الغضب في المحلة

حسام حسن

أوليه الأرجنتينية تكشف تفاصيل واقعة نقل حسام حسن إلى المستشفى

ترشيحاتنا

مجلس النواب

خطة برلمانية لحماية المصريين.. كود أمان للمولات وذكاء اصطناعي لمطاردة المحتالين

مجلس النواب

نواب البرلمان: حماية شواطئ الإسكندرية معركة وطنية لحماية مستقبل المدينة

مجلس النواب

قبل انطلاق الدراسة.. تحركات برلمانية لإنهاء أزمة المعلمين وحسم تكليف خريجي 2023

بالصور

غياب يسرا ودرة عن العرض الخاص لفيلم "الست لما".. صور

الست لما
الست لما
الست لما

بإطلالة صيفية جريئة.. منة عرفة تخطف الأنظار على البحر في أحدث ظهور لها

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

علامة مبكرة.. الاستيقاظ المتكرر أثناء النوم دليل إصابتك بمرض خطير

الاستيقاظ أثناء النوم تكشف خطر الإصابة بالخرف والزهايمر
الاستيقاظ أثناء النوم تكشف خطر الإصابة بالخرف والزهايمر
الاستيقاظ أثناء النوم تكشف خطر الإصابة بالخرف والزهايمر

«من زينة الحياة وحظ البنات».. المصور أنتيكا يفاجئ جمهوره بخبر سعيد ويكشف اسم مولودته

المصور أنتيكا يعلن استقبال مولودته الجديدة
المصور أنتيكا يعلن استقبال مولودته الجديدة
المصور أنتيكا يعلن استقبال مولودته الجديدة

فيديو

شاهين

شاهين يطرح أغنية جديدة من ألبوم طالطيش.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

المزيد