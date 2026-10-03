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أمير هشام: عموتة لديه قناعة كبيرة بالشناوي.. سيظهر كثيرًا في المباريات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: عموتة لديه قناعة كبيرة بالشناوي.. سيظهر كثيرًا في المباريات

الشناوي
الشناوي
يارا أمين

أكد الإعلامي أمير هشام، ان الحسين عموتة المدير الفني لفريق الأهلي لديه قناعة كبيرة بـ"محمد الشناوي" حارس مرمى الفريق الأول، ويرى أنه حارس يمتلك إمكانيات مميزة ولديه قناعة كبيرة.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: هذا الكلام لا يعني أنه لا يثق في مصطفى شوبير، لكن محمد الشناوي من أبرز الحراس في الفريق ويمتلك صفات مميزة، ويلقى قناعة كبيرة لدى عموتة.

وأضاف: لن تكون مفاجأة في حالة زادت مشاركات محمد الشناوي في الفترة المقبلة، والأهلي محظوظ بامتلاك حارسين مميزين للغاية سواء الشناوي أو مصطفى شوبير.

وأوضح: وجهة نظري، أن فكرة التدوير ليست جيدة بين الحراس، والأفضل هو أن يستقر الجهاز الفني على حارس أساسي يظل يُشارك بصفة مستمرة.

وزاد: فكرة التدوير تضر بأي فريق، ويبقى القرار في النهاية للجهاز الفني.

أمير هشام الحسين عموتة الأهلي محمد الشناوي مصطفى شوبير

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