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عمرو صلاح: جماهير الأهلي والزمالك أبهرت العالم.. ونستضيف 5 فرق لإعداد منتخب مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو صلاح: جماهير الأهلي والزمالك أبهرت العالم.. ونستضيف 5 فرق لإعداد منتخب مصر

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
رباب الهواري

أشاد عمرو صلاح، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد، بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الثالثة من البطولة، التي أقيمت في مصر، مؤكدًا أن الخبرات التي اكتسبها المنظمون من النسختين الأولى والثانية كان لها دور بارز في خروج المنافسات بهذا الشكل.

وقال عمرو صلاح، في تصريحات عبر برنامج «الكابتن» المذاع على قناة «دي إم سي»، إن تراكم الخبرات ساعد اللجنة المنظمة على التعامل بصورة أفضل مع متطلبات الأندية والاتحادات والوفود المشاركة، مشيرًا إلى عدم وجود شكاوى خلال النسخة الأخيرة.

خبرات متراكمة وراء نجاح البطولة

وأوضح صلاح أن تنظيم النسختين السابقتين منح المسؤولين خبرة كبيرة في استقبال الفرق والتعامل مع احتياجات الأندية والاتحاد الدولي لكرة اليد، وهو ما انعكس بصورة واضحة على النسخة الثالثة.

وأضاف أن شركة المتحدة للرياضة، المسؤولة عن رعاية الاتحاد المصري لكرة اليد، عملت على الاستفادة من تلك الخبرات من أجل تنظيم البطولة بصورة مميزة، مؤكدًا أن جميع الأمور التنظيمية سارت بشكل جيد.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة إلى أن اليوم الأخير من البطولة كان مميزًا للغاية، خاصة مع وجود الأهلي والزمالك، إلى جانب مشاركة خمسة لاعبين مصريين في المباراة النهائية، وهو ما منح الحدث أهمية خاصة للجماهير المصرية.

تحية لجماهير الأهلي والزمالك

وأكد عمرو صلاح أن حضور جماهير الأهلي والزمالك أضفى أجواء استثنائية على البطولة، مشيدًا بالمشهد الجماهيري الذي ظهر بصورة لافتة أمام العالم.

ووجه التهنئة إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته بمناسبة التتويج بالبطولة، مشيرًا إلى أن الجماهير ساهمت بشكل كبير في زيادة جمال المشهد الختامي.

5 فرق قوية لإعداد منتخب مصر

وكشف صلاح عن خطة لاستضافة 5 فرق قوية خلال الفترة المقبلة، بهدف توفير أفضل إعداد ممكن للمنتخب المصري لكرة اليد قبل مشاركته في بطولة العالم.

وأكد أن إقامة هذه المواجهات ستمنح لاعبي المنتخب فرصة قوية للاحتكاك والاستعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة، بما يساعد الجهاز الفني على الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية

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