وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية يضعان حجر الأساس للمسجد الجامع بسموحة

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية، حيث رحب المحافظ بوزير الأوقاف، مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة الأوقاف في دعم رسالة المساجد وخدمة أبناء المحافظة، وقدم درع المحافظة إلى وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده ودور الوزارة في خدمة أبناء الإسكندرية.

وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية يضعان حجر الأساس للمسجد الجامع

وعقب اللقاء، توجه وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية إلى منطقة سموحة؛ لوضع حجر الأساس للمجمع الإسلامي، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والدعوية.

وفي كلمته بهذه المناسبة، توجه وزير الأوقاف بالشكر إلى محافظ الإسكندرية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، معربًا عن تشرفه بالمشاركة في وضع حجر الأساس للمسجد الجامع بسموحة، مؤكدًا أن هذا المسجد يمثل هدية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء الإسكندرية.

وأشار الوزير إلى أن المسجد سيضم من المرافق والمكونات ما يليق ببيوت الله، موضحًا أن الوزارة حرصت - كما فعلت من قبل في مسجدي العلي العظيم والعزيز الحكيم - على أن يشتمل المسجد على مكونات يمكن أن تحقق ريعا يغطي كل نفقات تشغيل المسجد وصيانته ورعاية أنشطته الاجتماعية، بما يسهم في استدامة تشغيله وأداء رسالته.

وأكد وزير الأوقاف أن من المقرر، بإذن الله، افتتاح المسجد في عيد الأضحى المبارك، مشيدًا بجهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تعمل على قدم وساق، كعادتها، لإنجاز المشروع، لافتًا إلى أن «المسجد حياة»، وأن هذا المسجد يأتي امتدادًا واستكمالًا لمشروع المسجد الجامع، بما يعزز دوره في العبادة والعلم وخدمة المجتمع.

ومن جانبه، أكد محافظ الإسكندرية، أن المشروع يمثل تعاونًا بين وزارة الأوقاف والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأنه وقف لله وخدمة للمجتمع والدين الحنيف في مصر، مشيرًا إلى أن إقامة المجمع الإسلامي في هذه المنطقة المكتظة بالسكان تجعله إضافة مهمة لأبناء الإسكندرية.

وأوضح المحافظ أن المشروع يأتي في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويقع بجوار محطة القطار التي ستكون محطة تبادلية مع المترو والترام، مؤكدًا أن المجمع، بإذن الله، سيكون منارة للعلم والتدين السمح.

ويضم المسجد الجامع بسموحة عددًا من المكونات المتكاملة؛ حيث يشتمل البدروم على جراج يتسع لـ 255 سيارة، إلى جانب الخدمات الإلكتروميكانيكية ومناطق الخدمات العامة، وعناصر الحركة من سلالم ومصاعد ومسارات حركة مخصصة.

ويضم الدور الأرضي والساحة مصلى للرجال يتسع لـ1000 مصلٍ، وساحة خارجية تتسع لـ3500 مصلٍ، ومصلى للسيدات بالدور الأرضي يتسع لـ170 مصلية، إلى جانب قاعات للمناسبات بسعة إجمالية تبلغ 280 فردًا، موزعة بين قاعة تتسع لـ70 فردًا وقاعة تتسع لـ140 فردًا، فضلًا عن المياضئ ودورات المياه وعناصر الحركة الرئيسة والرأسية.

كما يضم الدور الأول مكاتب إدارية وغرف خدمات ومناطق انتظار، وقاعة اجتماعات رئيسة مخصصة للخدمات العامة، إلى جانب دورات المياه وعناصر الحركة الرأسية.

ويأتي تنفيذ المسجد الجامع بسموحة في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة لإقامة صرح ديني ومجتمعي متكامل، يعزز رسالة المسجد في العبادة والعلم والثقافة وخدمة أبناء الإسكندرية والمجتمع.