الأوقاف تواصل عقد الندوات العلمية عقب صلاة الجمعة بمشاركة الخبراء والمتخصصين

واصلت وزارة الأوقاف تنفيذ برنامجها العلمي والتثقيفي عقب صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى، حيث نظمت عددًا من الندوات العلمية بمحافظات القاهرة والجيزة والدقهلية وأسيوط، تحت عنوان: «حفظ الوطن والمحافظة على مقدراته».

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لنشر الوعي الديني الرشيد، وتعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ قيم المسئولية، والتأكيد على أن حفظ الوطن وصيانة مقدراته مسئولية مشتركة، وواجب ديني وأخلاقي ومجتمعي.

ندوات الأوقاف تناولت موضوع حفظ الوطن والمحافظة على مقدراته

وأكد المشاركون أن الوطن نعمة تستوجب الشكر والحفاظ عليها، وأن صيانة أمنه واستقراره، وحماية مقدراته وممتلكاته العامة، والمحافظة على موارده ومؤسساته، من صور المسئولية التي ينبغي أن يضطلع بها كل فرد، كلٌّ في موقعه، وأن البناء والتنمية لا يستقيمان إلا في ظل وعي مجتمعي يحترم المال العام، ويحافظ على الممتلكات والمرافق، ويقدر قيمة العمل والإنتاج.

وأوضح المشاركون أن الإسلام دعا إلى عمارة الأرض والإصلاح فيها، ونهى عن الإفساد وإهدار الموارد والتعدي على الحقوق، مؤكدين أن المحافظة على مقدرات الوطن لا تقتصر على حماية الممتلكات العامة، وإنما تشمل ترشيد استهلاك الموارد، وإتقان العمل، واحترام النظام والقانون، والإسهام الإيجابي في خدمة المجتمع.

ففي مديرية أوقاف القاهرة، تناول الدكتور محمود إسماعيل، المحاضر بمركز القاهرة للتنمية البشرية، خلال محاضرته بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، مفهوم المسئولية الوطنية، مؤكدًا أن حفظ الوطن يبدأ بوعي الإنسان بدوره في حماية مقدراته، والمحافظة على الممتلكات العامة، والإسهام في استقراره وتقدمه.

وأضاف الدكتور عادل عبد الهادي، المحاضر بمركز تدريب ديوان عام محافظة القاهرة، خلال محاضرته العلمية بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، أن المحافظة على الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن الدفاع عن الوطن والذب عنه جهاد في سبيل الله عز وجل، وأنه لا يتصور من عاقل أن يكون غافلًا عن حقوق وطنه، بل يراعي حقوقه، ويحفظ أمنه واستقراره.

كما تناول الدكتور محمد جمال الصيرفي، المحاضر بمركز تدريب ديوان عام محافظة القاهرة، خلال محاضرته بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها، أهمية الوعي بالمخاطر التي تهدد أمن المجتمع في الفضاء الرقمي، مؤكدًا ضرورة الاستخدام المسئول للتقنية، والحفاظ على المعلومات والبيانات، وعدم الإسهام في نشر ما يضر بأمن المجتمع واستقراره.

وأوضح الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني، خلال محاضرته بمسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن المحافظة على مقدرات الوطن تبدأ من احترام المال العام والمرافق والمنشآت، مؤكدًا أن إتقان العمل وترشيد استخدام الموارد من أهم صور المشاركة في بناء الوطن وصيانة مقدراته.

وفي مديرية أوقاف الجيزة، أكد الأستاذ الدكتور أنس عطية، نائب رئيس جامعة مصر لشئون التعليم، خلال محاضرته بمسجد الحصري بأكتوبر، أن تقدم الأوطان يقوم على وعي أبنائها بقيمة الاستقرار والعمل والإنتاج، موضحًا أن المحافظة على مقدرات الوطن مسئولية تتكامل فيها أدوار مؤسسات الدولة والمجتمع والأفراد.

كما تناول الشيخ عبد السميع محمد أمين، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، خلال محاضرته بمسجد خاتم المرسلين، مكانة الوطن وواجب المحافظة على أمنه واستقراره في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، مبينًا أن الإصلاح والإعمار من القيم التي حثت عليها الشريعة، وأن الإفساد وإهدار مقدرات المجتمع من السلوكيات المرفوضة.

وأوضح الشيخ عبد الرحمن محمود، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، خلال محاضرته بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، دور الأسرة في غرس قيم الانتماء والمسئولية لدى الأبناء، وتعريفهم بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة، وترشيد استهلاك الموارد، واحترام النظام والقانون.

وبيَّن الأستاذ الدكتور مجدي محمود رشاد، أستاذ بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خلال محاضرته بمسجد محمد عماد راغب، أن بناء الأوطان مسئولية جماعية، وأن المحافظة على مقدراتها تتطلب نشر ثقافة العمل والإنتاج، وترسيخ قيم التعاون والانضباط، وتعزيز الوعي بأهمية الموارد والإمكانات التي تمتلكها الدولة.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية، استعرض الأستاذ الدكتور حمدي علي أبو المحاسن البهوي، رئيس قسم البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالمنصورة بجامعة الأزهر الشريف، خلال محاضرته بمسجد النصر، الأسس الشرعية للمحافظة على مصالح المجتمع ومقدراته، موضحًا أن حفظ الأموال والمصالح العامة من المقاصد التي جاءت الشريعة برعايتها، وأن الاعتداء عليها أو إهدارها يضر بالمجتمع كله.

وفي مديرية أوقاف أسيوط، تناول الأستاذ الدكتور حمد الله أحمد كيلاني إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة أسيوط، خلال محاضرته بمسجد ناصر، الآثار الاجتماعية المترتبة على المحافظة على مقدرات الوطن، مؤكدًا أن الوعي بالمسئولية العامة يعزز الثقة والتماسك الاجتماعي، ويدعم جهود التنمية والبناء.

وفي ختام الندوات، أكد المشاركون أن حفظ الوطن والمحافظة على مقدراته مسئولية دينية وأخلاقية ووطنية، وأن حماية المال العام، وصيانة المرافق والمنشآت، وترشيد استهلاك الموارد، وإتقان العمل، واحترام النظام والقانون، والإسهام في البناء والتنمية، كلها صور عملية للمسئولية تجاه الوطن، بما يعزز استقراره، ويحفظ مقدراته، ويدعم مستقبله.