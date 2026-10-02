بمشاركة 143 إماما.. الأوقاف تسير قافلة دعوية لمساجد إدارات 15 مايو والتبين وحلوان

سيرت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع مديرية أوقاف القاهرة، قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارات أوقاف ١٥ مايو والتبين وحلوان والمعصرة، بمشاركة ١٤٣ إمامًا من ديوان عام الوزارة ومديرية أوقاف القاهرة.

ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتكثيف الحضور الدعوي الميداني، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، وترسيخ القيم الوطنية والأخلاقية وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الشيخ أحمد جمال، مدير مديرية أوقاف القاهرة.

الأوقاف تسير قافلة دعوية لمساجد إدارات 15 مايو والتبين وحلوان

وتناولت خطبة الجمعة موضوع «ولقد كرمنا بني آدم»، موضحة أن من مقتضيات تكريم الله تعالى للإنسان صيانة وطنه وحفظ أمنه، والحفاظ على مقدراته، والقيام بمسئوليته تجاه وطنه ومجتمعه، ونبذ كل ما من شأنه الإضرار بأمن الوطن واستقراره.

كما تناولت الخطبة ضرورة حماية مقدرات الوطن، وتعزيز الوعي بخطورة الشائعات وآثارها على المجتمع، وبيان مسئولية كل فرد في الحفاظ على أمن وطنه واستقراره، بما يعزز قيم الانتماء والمسئولية، ويرسخ الوعي الوطني والمجتمعي.

وتأتي القافلة ضمن البرنامج الدعوي الذي تنفذه وزارة الأوقاف بالتنسيق مع مديرية أوقاف القاهرة، لتكثيف الحضور الدعوي بالمساجد، وتعزيز التواصل مع روادها، ونشر الفكر المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية والأخلاقية، بما يسهم في خدمة المجتمع وبناء الإنسان.