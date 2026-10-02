قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرقم القومي الموحد للعقارات.. ضوابط لتوحيد بيانات العقار وإثبات هويته
بعد اعتقال 2000 شخص.. اشتباكات متواصلة بين الشرطة وطلاب المدارس في فرنسا
تصعيد إسرائيلي وقصف مكثف يستهدف مناطق في قطاع غزة
ضربة موجعة لـ أشرف داري في المحكمة الرياضية الدولية| تفاصيل
باكستان: إيران اقترحت حلا سياسيا مع الحوثيين.. وحلف مكة يدرس الفكرة
فلاي دبي تعلن تعليق الرحلات إلى تل أبيب حتى إشعار آخر| اعرف السبب
اعرف قيمة استهلاكك.. خطوات الاستعلام وسداد فاتورة الكهرباء إلكترونياً
من الخداع إلى الاشتباك.. كيف صنعت الصاعقة المصرية مفاجأة حرب أكتوبر؟
برلماني يطالب الحكومة بحل مشكلات قانون التصالح في مخالفات البناء
استجابة لضغوط أمريكية.. دول الاتحاد الأوروبي تناقش مقترحا فرنسيا للسحب من مخزونات الديزل
جيب شيروكي Trailhawk 2027 تشعل المنافسة مع برونكو سبورت
موعد مباراة فرنسا وإيطاليا في قمة نارية بدوري الأمم الأوروبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أحدث صور لمشروع مترو الإسكندرية وموعد انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى

مشروع مترو الاسكندرية
مشروع مترو الاسكندرية
حسام الفقي

يعد مشروع مترو الإسكندرية أحد أضخم مشروعات النقل الجماعي والحضري التي تشهدها محافظة الإسكندرية في الوقت الحالي، والذي تم التخطيط لتنفيذه على ثلاث مراحل متتالية، ليصل إجمالي طوله إلى 108 كم، في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير وسائل النقل الأخضر المستدام وخدمة المواطنين.

تفاصيل المرحلة الأولى (أبو قير - محطة مصر)
 

ويستعرض موقع صدى البلد، أعمال التطوير الكبرى حالياً عبر المرحلة الأولى التي تمتد من محطة أبو قير حتى محطة مصر بطول 22 كم، وتتضمن طبيعة تنفيذها الآتي:

المسار: مسار سطحي من محطة مصر وحتى ما قبل الظاهرية بطول 6.5 كم، يعقبه مسار علوي حتى محطة أبو قير بطول 15.5 كم.

الربط المستقبلي: توجد دراسات جارية لتنفيذ امتداد للمرحلة بطول 2.5 كم بهدف الربط المباشر مع الخط الرابع لشبكة القطار السريع (بورسعيد – أبو قير) في محطة أبو قير الجديدة.

طفرة في طاقة النقل والسرعة
تضم المرحلة الأولى 20 محطة، وتشمل توريد 21 قطاراً بإجمالي 189 عربة يتم تصنيعها محلياً بالكامل عبر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيريك). ويهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمة كالتالي:

- رفع الطاقة الاستيعابية: القفز بالقدرة الاستيعابية القصوى من 2850 راكباً/ساعة/اتجاه إلى 60 ألف راكب/ساعة/اتجاه.

- اختصار الوقت: تقليص زمن الرحلة بالكامل من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة فقط.

- زيادة السرعة: رفع سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة.

- تقليل زمن التقاطر: خفض زمن التقاطر بين القطارات من 10 دقائق إلى دقيقتين ونصف.

خطط التوسع المستقبلية (المرحلتان الثانية والثالثة)
المرحلة الثانية (تحت الدراسة): تمتد من منطقة الظاهرية وحتى "الكيلو 21" بالعجمي بطول 31 كم وعدد 21 محطة، مع إمكانية تنفيذ وصلة مستقبلية بطول 5 كم للربط مع الخط الأول للقطار السريع بمحطة الإسكندرية.

المرحلة الثالثة (تحت الدراسة): تمتد من "الكيلو 21" وحتى مطار برج العرب بطول 48 كم وعدد 21 محطة، لتحقيق ربط استراتيجي مباشر مع المطار.

شبكة ربط متكاملة مع وسائل النقل المختلفة
يلعب المترو دوراً محورياً في تحقيق تكامل مروري وحضاري من خلال الربط المباشر مع عدة وسائل نقل جماعي رئيسية، تشمل:

- خط سكك حديد (القاهرة / الإسكندرية) عبر محطتي مصر وسيدي جابر.

- ترام الرمل عبر محطتي سيدي جابر وفيكتوريا.

- خط سكك حديد رشيد عبر محطة المعمورة.

- الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع في محطة برج العرب مستقبلاً.

عوائد بيئية واقتصادية مستدامة
إلى جانب تيسير حركة التنقل، يسهم المشروع بشكل مباشر في خفض استهلاك الوقود، وتقليل حجم الانبعاثات الضارة والحد من التلوث الضوضائي، بما ينعكس إيجاباً على البيئة وصحة المواطنين، فضلاً عن القضاء على الاختناقات المرورية داخل عاصمة الثغر.

مترو الإسكندرية مشروع مترو الإسكندرية مشروعات النقل الجماعي النقل الجماعي محافظة الإسكندرية مترو مشروع مترو خط سكك حديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

الهواتف المحمولة

قفزة غير متوقعة في أسعار الهواتف بمصر.. زيادات تصل إلى 78% رغم ارتفاع عالمي محدود

الأرصاد

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

ارشيفي

تحطم طائرة إسرائيلية.. وبيان عاجل لشرطة الاحتلال

الطماطم

نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا

ترشيحاتنا

طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس

طلاب حاسبات ومعلومات عين شمس يحصدون المركز الأول في قمة الابتكار الجامعي 2026

مشروع مترو الاسكندرية

أحدث صور لمشروع مترو الإسكندرية وموعد انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى

أجندة أخبار السبت 3 أكتوبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات

أجندة أخبار السبت 3 أكتوبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات

بالصور

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي

شاهد.. لامبورجيني ريفويلتو تظهر بشكل جديد أكثر شراسة

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

بفستان ناعم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد