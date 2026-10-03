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سعر ومواصفات إكسيد ES 2026 في السوق السعودي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات إكسيد ES 2026 في السوق السعودي

اكسيد ES 2026
اكسيد ES 2026
صبري طلبه

تأتي السيارة إكسيد ES 2026 ضمن السيارات التي تعتمد تقنيات الدفع الكهربائي ذات المدى الموسع REEV، وتقدم السيارة في السوق السعودي من خلال فئتين من التجهيزات، بينما تعتمد على منظومة تجمع بين المحركات الكهربائية ومحرك مخصص لتمديد مدى القيادة، مع مجموعة من الأنظمة والتقنيات.

منظومة دفع بثلاثة محركات 

تعتمد إكسيد ES 2026 على ثلاثة محركات ضمن منظومة الحركة، مع محرك موسع مدى سعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، بينما يتولى ناقل حركة أوتوماتيكي من سرعة واحدة نقل القوة ضمن المنظومة.

إكسيد ES 2026

وتعمل السيارة بنظام دفع كلي AWD، وتصل القوة الإجمالية إلى 462 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 634 نيوتن متر، وتتمكن السيارة من التسارع من صفر إلى 100 كم في الساعة خلال 4.9 ثانية.

مدى كهربائي يصل إلى 180 كيلومترًا

تضم السيارة بطارية بسعة 40 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 180 كيلومترًا، بينما يرتفع مدى القيادة الإجمالي إلى نحو 1,200 كيلومتر عند احتساب عمل منظومة تمديد المدى. 

إكسيد ES 2026

تجهيزات إكسيد ES 2026

تحصل إكسيد ES 2026 على شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 15.6 بوصة، مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتضم المقصورة كذلك شاشة للعدادات بقياس 9.2 بوصة، إلى جانب نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD. كما تتوفر السيارة بنظام صوتي مكون من 23 سماعة.

اكسيد ES 2026

وتضم السيارة مقودًا مكسوًا بالجلد ومتعدد الوظائف، مع خاصية التدفئة والذاكرة، ويأتي نظام تكييف الهواء بتحكم أوتوماتيكي في 3 مناطق، مع فتحات مخصصة للركاب في الجزء الخلفي، كما تشمل التجهيزات شاحن لاسلكي للهاتف في الصف الأول.

أبعاد السيارة إكسيد ES 2026

يبلغ طول إكسيد ES 2026 نحو 4,945 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,978 مم وارتفاعها إلى 1,485 مم، وتبلغ قاعدة العجلات 3,000 مم، في حين يصل وزن السيارة من دون ركاب إلى 2,081 كجم.

سعر إكسيد ES 2026 في السعودية

يتراوح سعر إكسيد ES 2026 في السوق السعودي بين 160,466 ريالًا و196,766 ريالًا.

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