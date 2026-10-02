كل ما تريد معرفته عن فورد اكسبلورر 2026

تقدم فورد مجموعة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتأتي إكسبلورر موديل 2026 ضمن هذه الفئة بتصميم SUV متوسط الحجم المقدمة عالميًا، مع باقة من التجهيزات المتنوعة والتي تجمع بين أنظمة القيادة والتحكم، وعناصر الرفاهية.

محرك فورد اكسبلورر 2026

تعتمد فورد إكسبلورر 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.3 لتر مع شاحن توربيني، ويولد قوة تصل إلى 316 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 420 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، مع نظام دفع رباعي 4WD.

فورد اكسبلورر 2026

أبعاد فورد اكسبلورر 2026

تبلغ أبعاد فورد إكسبلورر 2026 نحو 5,050 مم للطول، و2,004 مم للعرض، فيما يصل الارتفاع إلى 1,778 مم، وتبلغ قاعدة العجلات 3,025 مم، ويصل وزن السيارة من دون ركاب إلى 1,952 كجم.

فورد اكسبلورر 2026 وأدوات الحماية

تضم إكسبلورر 2026 سبع وسائد هوائية موزعة داخل المقصورة، وتتضمن السيارة مجموعة من الأنظمة الإلكترونية التي تساعد على تعزيز التحكم أثناء القيادة، من بينها نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، والتحكم في قوة الجر، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني، كما تحصل السيارة على مثبت سرعة متكيف.

فورد اكسبلورر 2026

وتوفر فورد إكسبلورر مجموعة من أنظمة مساعدة السائق، تشمل التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، بالإضافة إلى نظام قراءة مسار الطريق مع تحذير الخروج من المسار ومساعد البقاء داخله، كما تتضمن التجهيزات نظام مراقبة المنطقة العمياء وتحذير حركة المرور الخلفية.

فورد اكسبلورر 2026

تجهيزات فورد اكسبلورر 2026

تعتمد إكسبلورر 2026 على شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 13.2 بوصة، مع دعم الاتصال اللاسلكي بأنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ويحصل السائق على شاشة للعدادات بقياس 12.3 بوصة، بينما يتكون النظام الصوتي من 6 سماعات، وتأتي المقاعد بفرش من القماش، مع مقعد سائق يوفر التعديل الكهربائي والتدفئة، وإمكانية ضبطه في 10 وضعيات مختلفة.