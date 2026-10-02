ماكرون وميلي يبحثان تعزيز الاستثمارات بين فرنسا والأرجنتين

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، في قصر الإليزيه، رئيس جمهورية الأرجنتين خافيير ميلي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى فرنسا.

وذكر بيان لقصر الإليزيه أن زيارة الرئيس الأرجنتيني، التي تأتي في إطار فعالية «أسبوع الأرجنتين» في باريس، تهدف إلى تنمية التبادلات الاقتصادية والمالية بين البلدين.

وبحث الزعيمان سبل زيادة الاستثمارات المتبادلة، وآفاق تعميق الشراكات بين البلدين في مجالات التعدين والطاقة والتكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية لكلا البلدين.

وأكد مصدر مطلع بالرئاسة الفرنسية، أن الرئيس ميلي يشارك في فعالية للترويج للأرجنتين كوجهة استثمارية للشركات الأوروبية، تُعقد في مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهي النسخة الأوروبية من فعالية مماثلة أُقيمت في وقت سابق في نيويورك.

وأضاف المصدر أن شركات فرنسية وأوروبية، ولا سيما العاملة في قطاعي البنية التحتية والطاقة، مدعوة إلى لقاء الرئيس الأرجنتيني وأعضاء حكومته.

وأشار إلى أن ماكرون وميلي سيعقدان لقاءً مشتركًا مع ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في الأرجنتين أو الراغبة في التوسع فيها، موضحًا أن المباحثات ستركز على التعاون في مجال المعادن الحرجة، وفي مقدمتها الليثيوم والنحاس، حيث تنشط شركات فرنسية، من بينها شركة «إراميه»، في الأرجنتين.