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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

من القاهرة.. ليبيا تبحث التعاون البيئي عربيا وحماية الموارد الفلسطينية

السفير عبدالمطلب ثابت يستقبل وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية
السفير عبدالمطلب ثابت يستقبل وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية
الديب أبوعلي

استقبل السفير عبدالمطلب إدريس ثابت، مندوب دولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية والمكلّف بتسيير أعمال السفارة الليبية في القاهرة، المهندس محمد سيدي إبراهيم، وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الخامسة للمنتدى العربي للبيئة، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت شعار "استدامة المراعي لتعزيز القدرة على الصمود".

تناول اللقاء أوجه التعاون والتنسيق في القضايا ذات الصلة بالشأن البيئي، وأهمية تعزيز الحضور الليبي في المحافل العربية المتخصصة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.

واستضافت العاصمة المصرية القاهرة، على مدار ثلاثة أيام، أعمال المنتدى العربي للبيئة يومي 29 و30 سبتمبر، فيما استضافت الأمانة العامة للجامعة العربية في الأول من أكتوبر أعمال الدورة الـ37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، بمشاركة عدد من وزراء البيئة العرب وممثلي المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالشأن البيئي.

وناقشت الاجتماعات عددًا من الملفات البيئية ذات الأولوية، وفي مقدمتها التغير المناخي والتصحر والتنوع البيولوجي وإدارة الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، إلى جانب الأوضاع البيئية في فلسطين والتحديات التي تواجه الدول العربية في ظل تداعيات الأزمات والكوارث.

دولة ليبيا جامعة الدول العربية السفارة الليبية في القاهرة محمد سيدي إبراهيم وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية حكومة الوحدة الوطنية ليبيا السفير عبدالمطلب إدريس السفير الليبي المنتدى العربي للبيئة استدامة المراعي التصحر التنوع البيولوجي التنمية المستدامة فلسطين وزراء البيئة العرب

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