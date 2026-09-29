كل ما تريد معرفته عن دونج فينج هيوج.. وكم سعرها في السعودية؟

تعد دونج فينج واحدة من العلامات البارزة في صناعة السيارات الصينية، وترجع بداياتها إلى عام 1969 عندما تأسست باسم مصنع السيارات الثاني، قبل أن تتوسع أعمالها على مدار العقود التالية لتشمل السيارات الخاصة والتجارية ومركبات الطاقة الجديدة ومكونات السيارات.

وتدخل دونج فينج هيوج ضمن سيارات SUV التي تقدمها العلامة الصينية في السوق السعودي، مع تصميم عائلي ومقصورة تضم مجموعة من التجهيزات التقنية، إلى جانب تقديمها بفئتين هما E1 وE2، مع اعتماد الفئتين على منظومة ميكانيكية واحدة بشكل أساسي.

دونج فينج هيوج

محرك دونج فينج هيوج

تعتمد هيوج 2026 على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، ينتج قوة تصل إلى 201 حصان، مع عزم دوران يبلغ 305 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 7 سرعات، فيما تنتقل القوة إلى العجلات الأمامية من خلال نظام الدفع FWD.

دونج فينج هيوج

أبعاد دونج فينج هيوج

يبلغ طول دونج فينج هيوج 2026 نحو 4,720 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,910 مم وارتفاعها إلى 1,702 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,825 مم، ويبلغ وزن السيارة من دون ركاب نحو 1,584 كجم.

تجهيزات دونج فينج هيوج

تحصل هيوج على مقاعد مكسوة بالجلد، مع مقعد سائق قابل للتعديل كهربائيًا ومزود بذاكرة، وتعتمد السيارة على شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات بقياس 7 بوصات، مع نظام صوتي يضم 6 سماعات.

دونج فينج هيوج

كما تتضمن التجهيزات شاحنًا لاسلكيًا للهاتف في الصف الأول، وتأتي هيوج 2026 بنظام تكييف هواء أوتوماتيكي، مع فتحات تكييف للصف الخلفي، بالإضافة إلى مثبت للسرعة، وحساسات ركن لسهولة الاصطفاف، مدعومة بكاميرا، ووسائد هوائية للحماية، وحزمة من تقنيات الفرامل.

سعر دونج فينج هيوج 2026 في السعودية

تتراوح أسعار دونج فينج هيوج 2026 في السوق السعودي بين 86,500 ريال و91,500 ريال، للفئتين E1 وE2.