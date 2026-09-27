ماهيندرا تقدم ثار OG شبيهة جيب رانجلر.. كم يبلغ سعرها؟

كشفت ماهيندرا الهندية عن النسخة المحدثة من سيارتها ثار OG، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم يحمل قدرًا واضحًا من التشابه مع جيب رانجلر.

ماهيندرا ثار OG وتصميم يشابه رانجلر

تحصل ماهيندرا ثار OG على مجموعة من التفاصيل التي تمنحها مظهرًا قريبًا من رانجلر، حيث تأتي بمصابيح أمامية دائرية تعمل بتقنية LED، إلى جانب شبكة أمامية تعتمد على فتحات رأسية، وتظهر كذلك رفارف جانبية منتفخة، مع صادم أمامي بارز وتصميم ثنائي اللون، بينما تستند السيارة إلى عجلات بقياس 19 بوصة.

ماهيندرا ثار OG

محركات وأداء ماهيندرا ثار OG

تقدم ماهيندرا ثار OG بعدة خيارات للمحركات، من بينها محرك ديزل توربيني سعة 2.2 لتر، يولد قوة تبلغ 150 حصانًا، إلى جانب محرك بنزين توربيني بسعة 2.0 لتر ينتج 160 حصانًا.

ويصل عزم الدوران في كلا المحركين إلى 330 نيوتن متر، وتتضمن المنظومة الفنية أيضًا محرك ديزل توربيني بسعة 1.5 لتر، ينتج قوة تصل إلى 117 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 300 نيوتن متر.

ماهيندرا ثار OG

ماهيندرا ثار OG وخيارات الدفع

تختلف خيارات نقل الحركة في ماهيندرا ثار OG بحسب المحرك والفئة، إذ تتوفر السيارة بناقل حركة يدوي، إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، ويمنح تنوع أنظمة نقل الحركة السيارة نطاقًا أوسع خصوصًا مع اختلاف أنظمة الدفع بين الدفع الخلفي والدفع الرباعي.

ماهيندرا ثار OG

سعر السيارة ماهيندرا ثار OG

تبدأ ماهيندرا ثار OG من نحو 10,800 دولار أمريكي للفئة الأساسية، بينما يصل سعر الفئة الأعلى إلى حوالي 19,800 دولار.