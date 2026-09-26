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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم هاتشباك.. نيسان تكشف الستار عن بيكسو 2027 الجديدة كليًا

نيسان بيكسو
نيسان بيكسو
صبري طلبه

كشفت نيسان اليابانية عن سيارة بيكسو 2027 الجديدة كليًا، لتدخل السيارة ضمن أحدث إصدارات العلامة المطروحة عالميًا في فئة الهاتشباك صغيرة الحجم، حيث تحصل السيارة على تصميم عصري وأبعاد مدمجة، مع منظومة دفع كهربائية بالكامل.

أبعاد نيسان بيكسو

تحمل نيسان بيكسو الجديدة تصميمًا صغير الحجم بطول يبلغ 3,796 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,790 مم، وارتفاعها إلى 1,512 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,492 مم، ويبلغ الخلوص الأرضي للسيارة 140 مم، وتعتمد بيكسو على مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، إلى جانب جنوط رياضية تحمل تصميمًا هندسيًا يضيف إلى الشكل الخارجي للسيارة. 

نيسان بيكسو

محرك نيسان بيكسو

تتحرك نيسان بيكسو 2027 بواسطة محرك كهربائي مثبت على المحور الأمامي، وتبلغ قوته 82 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران الأقصى إلى 175 نيوتن متر.

بطارية LFP ومدى يصل إلى 259 كم

يصل مدى القيادة بالشحنة الواحدة إلى 259 كم، حيث دعم السيارة نيسان بيكسو ببطارية ليثيوم فوسفات الحديد LFP  بسعة استخدامية تبلغ 27.5 كيلوواط ساعة.

نيسان بيكسو

تجهيزات نيسان بيكسو

تحصل نيسان بيكسو على شاشة وسطية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 10 بوصات، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات، وتدعم السيارة تقنيات Apple CarPlay وAndroid، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في عدد من وظائف السيارة، كما تتضمن المقصورة نظام تكييف هواء ونظامًا صوتيًا.

نيسان بيكسو

تأتي نيسان بيكسو الجديدة بالعديد من الأنظمة، إذ تضم السيارة مجموعة من وسائل المساعدة أثناء القيادة، من بينها حساسات الركن وكاميرا، إلى جانب مثبت السرعة المتكيف ونظام التحذير من مغادرة المسار، بالإضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية.

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