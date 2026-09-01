نيسان تيكتون 2026 تظهر لأول مرة

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان تيكتون موديل 2026، وتنتمي تيكتون لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

نيسان تيكتون موديل 2026

كما ان سيارة نيسان أن تيكتون جرى تطويرها وتصنيعها في الهند، وتعتمد عليها الشركة كمحور مهم للإنتاج الموجه للأسواق العالمية، مع إعداد السيارة لتناسب متطلبات العملاء في الشرق الأوسط ومناطق دولية أخرى.

محرك نيسان تيكتون موديل 2026

نيسان تيكتون موديل 2026

تحصل سيارة نيسان تيكتون موديل 2026 علي قوتها من محرك ينتج قوة 100 حصان، وبها عزم دوران 166 نيوتن/متر، ويوجد بها محرك اخر ينتج قوة 163 حصان، وعزم دوران 280 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات نيسان تيكتون موديل 2026

نيسان تيكتون موديل 2026

زودت سيارة نيسان تيكتون موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، هيكل عضلي جديد، ومصابيح أمامية بتصميم حرف C، وبها عجلات مقاس 18 بوصة وطلاء رمادي مخصص للسيارة، وتضم 6 وسائد هوائية ، وبها 40 ميزة للسلامة، وبها ما يزيد عن 17 نظام لمساعدة السائق.

نيسان تيكتون موديل 2026

ويوجد بـ سيارة نيسان تيكتون موديل 2026، شاشة ترفيه مقاس 10.1 بوصه، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصه، وبها مقاعد مزودة بالتهوية، وشاحن لاسلكي مع خاصية التبريد، وبها كاميرا محيطية ثلاثية الأبعاد، ونظام صوت Arkamys 3D.

نيسان تيكتون موديل 2026

وتحصل مقصورة نيسان تيكتون موديل 2026 على تفاصيل بلون الذهب الوردي، مع مقاعد تحمل تطريزات مستوحاة من جبال الهيمالايا، وبها سقف بانوراما واسع، وحلول تخزين موزعة بذكاء داخل المقصورة، وبها خدمات جوجل المدمجة، وبها خرائط جوجل، ومتجر بلاي، ومساعد جوجل الصوتي، وبها نسخة من جيميني، وتوفر السيارة أكثر من 55 وظيفة يمكن التحكم بها أو متابعتها عن بعد، إلى جانب حزمة ADAS التي تضم عدد من تقنيات مساعدة السائق، من بينها نظام الفرملة التلقائية عند الطوارئ.

