كاديلاك Vistiq موديل 2027 تباع بهذه المواصفات

يأتي في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027 الكهربائية، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كاديلاك Vistiq موديل 2027

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كاديلاك Vistiq موديل 2027، وتنتمي Vistiq لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ كاديلاك Vistiq موديل 2027

كاديلاك Vistiq موديل 2027

زودت سيارة كاديلاك Vistiq موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك كاديلاك Vistiq موديل 2027

كاديلاك Vistiq موديل 2027

تحصل سيارة كاديلاك Vistiq موديل 2027 علي قوتها من بطارية سعة 102 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 880 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة تصل إلي 491 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 3.8 ثانية، وبها قوة 615 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات كاديلاك Vistiq موديل 2027

تمتلك سيارة كاديلاك Vistiq موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، ومرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما .

كاديلاك Vistiq موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة كاديلاك Vistiq موديل 2027 بها، شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر كاديلاك Vistiq موديل 2027

كاديلاك Vistiq موديل 2027

تباع سيارة كاديلاك Vistiq موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 6 مليون و 490 ألف جنيه .