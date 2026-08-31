قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هتوصل 30 سلعة اليوم دا | إعلان رسمي من التموين في اجتماع الحكومة
بوتين: روسيا تبذل الجهود من أجل إنهاء الأزمة الأوكرانية
دورة ألعاب البحر المتوسط| رئيس البعثة المصرية: نطمح لحصد المزيد من الميداليات في رفع الأثقال والكاراتيه
التليفزيون الصيني : زيارة الرئيس شي جين بينج لمصر تفتح فصلا جديدا أمام الجنوب العالمي
بالصور | جلسة الصحفيين لتسوية الخلافات بين مصطفى كامل وطارق الشناوي
برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر دفعة قوية للاستثمار وتوطين الصناعة وتعزيز الاستقرار المالي
النائب العام يأمر بمنع متهمين في واقعة مدرسة « جلوبال بارادايم من التصرف في أموالهم
حرب الغذاء ترعب أوكرانيا.. مسيرات روسيا تفرغ رفوف كييف وتشعل أسعار السلع
تقنيناً لأوضاع معلمي الحصة|عقود موسمية لمن تجاوزت أعمارهم 45 عاما لسد العجز
تشكيل هجومي للزمالك في مواجهة منتخب السويس بتروجت بالدوري
انخفاض طفيف للحرارة.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الـ 5 أيام المقبلة
خرّيج زراعة | الأعلى للإعلام يستجيب لشكوى نقابة العلاج الطبيعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اتصال هاتفي بين عبد العاطي ونظيره الأوكراني لبحث العلاقات الثنائية والأزمة الأوكرانية

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الأوكراني
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الأوكراني
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد أندريه سيبيها، وزير خارجية أوكرانيا، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستهل وزير الخارجية الاتصال بتهنئة نظيره الأوكراني بمناسبة إعادة تعيينه وزيراً للخارجية من قبل البرلمان الأوكراني، معرباً عن التطلع إلى مواصلة الارتقاء بأوجه التعاون الثنائي وتطوير أطر التعاون القائمة بين البلدين، من خلال مواصلة عقد جولات المشاورات السياسية واللجان المشتركة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

كما تناول الاتصال تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث جدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، مؤكداً أهمية خفض التصعيد واللجوء للحلول الدبلوماسية، بما يسهم في إنهاء النزاع وتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي أندريه سيبيها وزير خارجية أوكرانيا البرلمان الأوكراني المشاورات السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

اسعار السلع

توجيه رئاسي عاجل.. أسعار السلع الجديدة بدءاً من 10 سبتمبر

سيف أبو النجا فى جنازة ابنته ياسمين

أحدث ظهور للفنان سيف أبو النجا بجنازة ابنته متكئا على عكاز

صورة ارشيفية

صرف معاشات شهر سبتمبر لـ 11.5 مليون مستحق.. غدا

موعد نهاية الصيف

انخفاض درجات الحرارة.. موعد انتهاء الصيف 2026 رسمياً

الحكم محمد معروف

رد فعل مفاجئ من محمد معروف على واقعة مباراة الأهلي وزد

أرشيفية

مصدر يوضح سبب دوي الانفجار القوي بأكتوبر والشيخ زايد وحدائق الأهرام

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

البنك الأهلي

البنك الأهلي يعبر عقبة بترول أسيوط بهدف ويحقق فوزه الأول بالدوري

بنزيما

إنزاجي يكشف أسباب تعاقد الهلال مع واتكينز بعد رحيل بنزيما

فتحي سند

فتحي سند يتغنى بميسي بعد اعتزال اللعب الدولي

بالصور

منتهى الرومانسية .. الصور الأولى من حفل خطوبة زينة أشرف عبد الباقي

خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
خطوبة زينة أشرف عبد الباقي

لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني

لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني
لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني
لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها
بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها
بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت
السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت
السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد