اتصال هاتفي بين عبد العاطي ونظيره الأوكراني لبحث العلاقات الثنائية والأزمة الأوكرانية

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد أندريه سيبيها، وزير خارجية أوكرانيا، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستهل وزير الخارجية الاتصال بتهنئة نظيره الأوكراني بمناسبة إعادة تعيينه وزيراً للخارجية من قبل البرلمان الأوكراني، معرباً عن التطلع إلى مواصلة الارتقاء بأوجه التعاون الثنائي وتطوير أطر التعاون القائمة بين البلدين، من خلال مواصلة عقد جولات المشاورات السياسية واللجان المشتركة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

كما تناول الاتصال تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث جدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، مؤكداً أهمية خفض التصعيد واللجوء للحلول الدبلوماسية، بما يسهم في إنهاء النزاع وتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.