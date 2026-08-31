قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميسي يعلن اعتزاله الدولي مع الأرجنتين برسالة مؤثرة
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بتطوير الطيران المدني تعزز تنافسية مصر وتدعم الاقتصاد الوطني
برئاسة مدبولي.. القومي المياه يعتمد دليل مواجهة حوادث التلوث بنهر النيل
قبل تأخير الساعة .. دليلك لمعرفة موعد التوقيت الشتوي وضبط الموبايل والأجهزة
مفتي الجمهورية: رعاية الرئيس السيسي لمؤتمر الإفتاء تعكس إدراكا عميقا لأهمية الأسرة
رسميًا .. الهلال السعودي يعلن إنهاء عقده مع بنزيما
فيضانات نيبال| ارتفاع عدد القتلى إلى 955 شخصا و4471 في عداد المفقودين
ذيعوا التسجيل .. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن محمد معروف ووائل جمعة
حماة الوطن: القاهرة تعيد رسم خريطة شراكاتها الاستراتيجية وفقًا لمصالحها الوطنية
وزير الصحة: مصر حريصة على تقديم كل سبل الدعم الطبي للأشقاء في جنوب السودان
يناير 2027 | تحرك عاجل في الزمالك بشأن أزمات القيد
اتحرك قبل ما نشتكي.. لجنة الحكام تشكر «الأعلى للإعلام» لاستدعائه ممثل قناة بسبب مخالفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يتابع مستجدات إنشاء المنصة الإلكترونية للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
فرناس حفظي

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاثنين ٣١ أغسطس، اجتماعاً مع قيادات الوزارة والمسئولين المعنيين والقائمين على الجوانب الفنية والتنفيذية للمنصة الإلكترونية التفاعلية للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج، والتي سبق الإعلان عنها خلال مؤتمر المصريين بالخارج الذي عُقد يومي ٢ و٣ أغسطس ٢٠٢٦، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهود تطوير ورقمنة الخدمات القنصلية والتيسير على المواطنين المصريين بالخارج.

اطلع الوزير عبد العاطي خلال الاجتماع على عرض تقديمي بشأن المكونات الرئيسية للمنصة وتصميمها وآليات استخدامها، وما تتضمنه من خدمات ومزايا تستهدف تيسير حصول المواطنين المصريين بالخارج على الخدمات القنصلية، فضلاً عن مراحل العمل الجارية لاستكمال الجوانب الفنية والتقنية للمنصة. كما شدد على أهمية أن تمثل المنصة نقلة نوعية في منظومة الخدمات القنصلية، بما يتيح للمواطنين بالخارج إنجاز ومتابعة معاملاتهم بصورة أكثر سرعة ويسراً، ويحد من الحاجة إلى التردد على مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

وأكد وزير الخارجية أن الارتقاء بالخدمات المقدمة للمصريين بالخارج يأتي في صدارة أولويات الوزارة، مشدداً على مواصلة توظيف الحلول الرقمية والتكنولوجية لتطوير منظومة العمل القنصلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وموجهاً باستمرار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لاستكمال مختلف المراحل التنفيذية للمنصة وفقاً للجدول الزمني المحدد.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي قيادات الوزارة والمسئولين المعنيين مؤتمر المصريين بالخارج المواطنين المصريين الخدمات القنصلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

اسعار السلع

توجيه رئاسي عاجل.. أسعار السلع الجديدة بدءاً من 10 سبتمبر

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 31 أغسطس

صورة ارشيفية

صرف معاشات شهر سبتمبر لـ 11.5 مليون مستحق.. غدا

موعد نهاية الصيف

انخفاض درجات الحرارة.. موعد انتهاء الصيف 2026 رسمياً

سيف أبو النجا فى جنازة ابنته ياسمين

أحدث ظهور للفنان سيف أبو النجا بجنازة ابنته متكئا على عكاز

ترشيحاتنا

الإيجار القديم

هل تطبيق زيادة الإيجار القديم على المحلات بداية من الغد؟.. القانون يكشف التفاصيل

مجلس الشيوخ

برلمانية : حوادث الاعتداء على المرأة تستوجب دراسة مجتمعية ونفسية

المستشار حسين أبو العطا

حزب المصريين: توجيهات الرئيس السيسي ترسم ملامح مستقبل جديد للطيران المدني المصري

بالصور

لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني

لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني
لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني
لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها
بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها
بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت
السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت
السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك

هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك
هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك
هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد