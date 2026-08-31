وزير الخارجية يتابع مستجدات إنشاء المنصة الإلكترونية للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاثنين ٣١ أغسطس، اجتماعاً مع قيادات الوزارة والمسئولين المعنيين والقائمين على الجوانب الفنية والتنفيذية للمنصة الإلكترونية التفاعلية للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج، والتي سبق الإعلان عنها خلال مؤتمر المصريين بالخارج الذي عُقد يومي ٢ و٣ أغسطس ٢٠٢٦، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهود تطوير ورقمنة الخدمات القنصلية والتيسير على المواطنين المصريين بالخارج.

اطلع الوزير عبد العاطي خلال الاجتماع على عرض تقديمي بشأن المكونات الرئيسية للمنصة وتصميمها وآليات استخدامها، وما تتضمنه من خدمات ومزايا تستهدف تيسير حصول المواطنين المصريين بالخارج على الخدمات القنصلية، فضلاً عن مراحل العمل الجارية لاستكمال الجوانب الفنية والتقنية للمنصة. كما شدد على أهمية أن تمثل المنصة نقلة نوعية في منظومة الخدمات القنصلية، بما يتيح للمواطنين بالخارج إنجاز ومتابعة معاملاتهم بصورة أكثر سرعة ويسراً، ويحد من الحاجة إلى التردد على مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

وأكد وزير الخارجية أن الارتقاء بالخدمات المقدمة للمصريين بالخارج يأتي في صدارة أولويات الوزارة، مشدداً على مواصلة توظيف الحلول الرقمية والتكنولوجية لتطوير منظومة العمل القنصلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وموجهاً باستمرار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لاستكمال مختلف المراحل التنفيذية للمنصة وفقاً للجدول الزمني المحدد.