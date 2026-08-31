120 عاما على العلاقات المصرية الرومانية.. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع السنوي لرؤساء البعثات الدبلوماسية

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين ٣١ أغسطس ٢٠٢٦، في الاجتماع السنوي لرؤساء البعثات الدبلوماسية الرومانية، بمشاركة أوانا تسويو، وزيرة خارجية رومانيا، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، حيث ألقى كلمة مسجلة بمناسبة مرور ١٢٠ عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر ورومانيا.

واستعرض د. بدر عبد العاطي خلال كلمته التطور الذي شهدته العلاقات المصرية الرومانية في الفترة الأخيرة، وما تتميز به من تعاون متنام على المستويين السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى ما يتيحه الموقع الاستراتيجي للبلدين من فرص لتعزيز التعاون في مجالات الربط اللوجستي وحركة التجارة والنقل البحري، خاصة في ضوء الأهمية التي تمثلها قناة السويس والبحر الأسود كممرين رئيسيين للتجارة العالمية، وبما يسهم في دعم استقرار سلاسل الإمداد وتعزيز حركة التجارة بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

كما تناول الوزير أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا ولبنان والبحر الأحمر والقرن الأفريقي، إلى جانب الحرب الإيرانية والأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الاستقرار الإقليمي والدولي. وأشار الوزير عبد العاطي إلى ما تفرضه هذه الأزمات من تحديات متزايدة على الأمن الغذائي وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق الدولي والتمسك بالأطر متعددة الأطراف، واحترام مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يدعم الجهود الرامية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.