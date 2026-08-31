الكويت والإمارات: الاعتداءات الإيرانية على الأردن انتهاك صارخ لسيادتها

أدانت كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية بعدد من الصواريخ.

ففي الكويت، أعربت وزارة الخارجية، اليوم، عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الشقيقة فجر اليوم بعدد من الصواريخ، في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها، وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها.

وجددت التأكيد على تضامن الكويت الكامل مع المملكة الأردنية ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها وسلامة أراضيها.

وفي الإمارات، أدانت وزارة الخارجية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، الهجمات العدوانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ، مؤكدة أن الهجوم العدواني يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة الأردنية وتهديدًا لأمنها واستقرارها.

وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.