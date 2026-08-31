رسميًا .. الهلال السعودي يعلن إنهاء عقده مع بنزيما

أعلن نادي الهلال السعودي، انفصاله عن كريم بنزيما، بالتراضي بينهما، متوصلًا لاتفاق بشأن عقده.

وأشاد الهلال في بيانه بـ"احترافية بنزيما طوال فترة وجوده مع الفريق، فضلاً عن احترافيته والتزامه وقيادته، ومساهماته داخل الملعب وخارجه. وأعرب النادي عن خالص شكره وتقديره للفترة التي قضاها مع الهلال".

اعتزال بنزيما

وبنزيما، البالغ من العمر 38 عامًا، ليس مستعدًا بالضرورة لاعتزال كرة القدم. ويبدو أن عودته إلى أوروبا، وخاصة إلى ليون، غير مرجحة في الوقت الحالي، لكن لا تزال هناك عدة خيارات متاحة. بإمكان بنزيما مواصلة مسيرته الكروية في السعودية، كما أن الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم وارد أيضًا.

وسيتعين على اللاعب الفرنسي الآن اتخاذ قرار بشأن ما قد يكون التحدي الأخير في مسيرته قبل اعتزاله كرة القدم الاحترافية.