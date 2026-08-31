مونيوز: جلاسنر كان السبب الرئيسي وراء انضمامي إلى نوتنجهام فورست

قال الظهير الأيمن الكولومبي دانييل مونيوز إن فرصة العمل مجددا مع المدرب النمساوي أوليفر جلاسنر كانت من أبرز الأسباب التي دفعته للانضمام إلى نوتنجهام فورست، بعد تأكيد انتقاله من كريستال بالاس اليوم الاثنين.

وكان جلاسنر، الذي قاد كريستال بالاس إلى أول ألقابه الكبرى بإحراز كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري المؤتمر الأوروبي في موسمين متتاليين، قد انتقل من ملعب سيلهرست بارك إلى سيتي جراوند في نهاية الموسم الماضي.

ووقع مونيوز، البالغ من العمر 30 عاما، والذي لعب دورا محوريا في نجاح بالاس تحت قيادة جاسنر، عقدا لمدة ثلاث سنوات مع نوتنجهام فورست، يتضمن خيار التمديد لعام إضافي.

وقال مونيوز لموقع النادي "أعتقد أن أوليفر جلاسنر مدرب استثنائي. تربطني به علاقة جيدة جدا، وقد حققنا معا إنجازات كبيرة، وكانت تلك فترة مميزة للغاية".

وأضاف "إنه شخص لا يعرف الكلل، ويتمتع بعقلية الفوز. وأعتقد أن ذلك كان جزءا مهما من قراري. فأنا أعرفه جيدا وأعرف أسلوبه في العمل، وكذلك طريقة عمل جهازه المعاون. في الواقع، يتشاركون جميعا العقلية نفسها، وأنا منسجم تماما معها".

أرقامه

وخاض مونيوز 46 مباراة في مختلف المسابقات مع كريستال بالاس الموسم الماضي، منها 29 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالها أربعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

كما شارك في 51 مباراة دولية مع منتخب كولومبيا، وكان ضمن تشكيلة المنتخب في كأس العالم 2026.

وقال جورج سيريانوس، المدير التنفيذي لقطاع كرة القدم في نوتنجهام فورست "دانييل لاعب أثبت جدارته باستمرار على أعلى المستويات، ونحن سعداء بانضمامه إلى نوتنجهام فورست".

وقد يحصل مونيوز على فرصة الظهور الأول بقميص فورست في مواجهة توتنهام هوتسبير يوم السبت المقبل، بعدما تعادل الفريق مع ليفربول مطلع الأسبوع الجاري عقب خسارته أمام ليدز يونايتد في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.