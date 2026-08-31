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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة أسوان تستعد للعام الجديد برفع كفاءة المدن الجامعية والكليات

القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان
القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان
محمد عبد الفتاح

أكد الدكتور أشرف إمام عبدالرضى، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة أنهت جانبا كبيرًا من استعداداتها لاستقبال الطلاب، وتواصل أعمال المتابعة والتجهيز بمختلف الكليات والمدن الجامعية، مشددًا على أن الطالب يمثل محور اهتمام إدارة الجامعة وأولوية أساسية في خطتها للعام الجامعي الجديد.

وقال الدكتور أشرف إمام، نعمل على أن تكون بداية العام الجامعي الجديد قوية ومنظمة، وأن يجد الطالب منذ اليوم الأول بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، وخدمات جامعية تليق به، مع متابعة دقيقة لكل تفاصيل الاستعداد داخل الكليات والمدن الجامعية.

وأوضح أن الاستعدادات داخل الكليات تشمل مراجعة جاهزية المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمرافق والخدمات، والانتهاء من أعمال الصيانة ورفع كفاءة المنشآت، إلى جانب التأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة والنظافة، بما يضمن انتظام الدراسة وتوفير المناخ الملائم للتحصيل العلمي.

وأشار "إمام" إلى استمرار المتابعة الميدانية لمختلف الكليات، لرصد أي احتياجات والعمل على سرعة التعامل معها قبل بدء الدراسة، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية وتحقيق الانضباط منذ اليوم الأول.

العام الدراسى

وفيما يتعلق بالمدن الجامعية، أكد القائم بأعمال رئيس الجامعة أنها تحظى باهتمام خاص باعتبارها أحد أهم عناصر الرعاية الطلابية، خاصة للطلاب المغتربين، مشيرًا إلى متابعة جاهزية المباني والغرف والمرافق والخدمات الأساسية، والانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة ورفع كفاءة التجهيزات.

وشدد الدكتور أشرف إمام على أهمية توفير إقامة مناسبة وآمنة للطلاب، والارتقاء بمستوى الخدمات داخل المدن الجامعية، مع المتابعة المستمرة لجودة التغذية والخدمات المقدمة، بما يساعد الطلاب على الاستقرار والتفرغ للتحصيل الدراسي.
كما تتضمن خطة الجامعة الاستعداد للعام الجديد دعم الأنشطة الطلابية الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية، والعمل علي توفير بيئة جامعية تساعد على اكتشاف المواهب وتنمية مهارات الطلاب وبناء شخصياتهم بصورة متكاملة.

وكذلك تواصل الجامعة تطوير الخدمات الإلكترونية،والتوسع في التحول الرقمي والميكنة، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام الطلاب، ورفع كفاءة الأداء وسرعة تقديم الخدمات الجامعية.
واختتم القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان بالتأكيد على أن الجامعة تعمل بروح الفريق لضمان انطلاقة قوية للعام الجامعي الجديد، قائلًا هدفنا أن يبدأ العام الجامعي بصورة تليق بجامعة أسوان وطلابها، وأن يشعر كل طالب بأنه في بيئة جامعية آمنة ومستقرة ومحفزة على العلم والنجاح. وسنواصل المتابعة والعمل الجاد حتى تكتمل جميع عناصر الجاهزية.

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