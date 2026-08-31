محافظ أسوان يتابع تنظيم معرض "أهلاً مدارس" في إدفو بتخفيضات 30 %

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة شوقى مصطفى لتنظيم معرض “ أهلاً مدارس ”، لتوفير احتياجات الأسر من المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة فى متناول الجميع تصل إلى 30 %، بالتزامن مع قرب إنطلاق العام الدراسى الجديد 2026/2027 .

ويأتى ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين من خلال التوسع فى إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.

معرض متكامل للسلع والمنتجات الغذائية

وشهد المعرض تخصيص أقسام للسلع والمنتجات الغذائية حيث تضم الإحتياجات الأساسية بأسعار تنافسية وأقل من الأسعار المتداولة بعدد من أماكن البيع ، بما يحقق إستفادة مباشرة للمواطنين ويدعم قدرتهم على مواجهة أعباء المعيشة .

رقابة مستمرة لضمان جودة المنتجات وحماية المواطنين

وتأتى إقامة هذه المعارض بالتنسيق وتحت إشراف الجهات المعنية ، وفى مقدمتها الغرفة التجارية ومديرية التموين والوحدة المحلية ومديرية الصحة وجهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان جودة وسلامة المنتجات ، والإلتزام بالأسعار المعلنة ، والتصدى لأى محاولات للمغالاة أو إستغلال المواطنين .

تؤكد محافظة أسوان أن خدمة المواطن وتخفيف الأعباء عن عن كاهل الأسر الأسوانية يأتى فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى من خلال التوسع فى إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة التى توفر السلع والمستلزمات الأساسية بأسعار مخفضة .