انطلاق اجتماع وزير البترول ورؤساء الشركات مع رؤساء التحرير والإعلاميين

انطلق منذ قليل، اجتماع المهندس كريم بدوي وزير البترول ورؤساء شركات البترول والمستثمرين مع رؤساء التحرير والإعلاميين وكتاب الرأي.

وبحسب اللواء محمد داوود مسئول الإعلام، يتناول اللقاء أبرز التطورات التي يشهدها قطاعا البترول والتعدين، وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب التحديات وسبل التعامل معها.

واكد داوود، أن هذه اللقاءات تأتي تأكيدًا على أهمية الاستماع إلى رؤى الإعلام المتخصص، وتعزيز الحوار حول قضايا القطاع ومستقبله، وإتاحة المجال لمناقشة التساؤلات التي تشغل الصحفيين والمهتمين بالشأن البترولي.

وتتواصل اللقاءات بعد ذلك مع الصحفيين المتخصصين في شؤون البترول والتعدين، إذ وجهت الوزارة دعوة لحضور لقاء مفتوح مع الوزير، يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.